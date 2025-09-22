USA : John Legend honoré par la Black Music Action Coalition

publicite

La Black Music Action Coalition (BMAC) a célébré, le jeudi 18 septembre 2025 à Los Angeles, la cinquième édition de son gala annuel, qui récompense les artistes, militants, dirigeants et entreprises ayant mis leur voix et leur influence au service du changement social.

À cette occasion, l’artiste, compositeur et interprète John Legend a reçu le prix humanitaire Quincy Jones, du nom du légendaire producteur américain. « J’apprécie vraiment le travail que fait le BMAC pour défendre nos intérêts et ceux de notre industrie.

Et j’apprécie beaucoup qu’ils m’honorent avec ce prix humanitaire, qui porte le nom de mon ami et mentor, Quincy Jones. (…) Je reçois ce prix au nom de toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons, que nous écoutons et dont nous élevons la voix », a déclaré John Legend lors de la cérémonie.

De son côté, l’artiste Flavor Flav a salué l’initiative. « Les artistes noirs veulent vraiment être reconnus pour le travail qu’ils fournissent. La création de cette coalition est l’une des plus belles choses qui soient arrivées à la musique noire », a-t-i indiqué.

La soirée a également été marquée par une prestation très attendue du mythique groupe Earth, Wind & Fire, qui a enflammé le public et donné une dimension festive à un événement placé sous le signe de l’engagement social et culturel.

Source : Africanews