Soudan du Sud : Début du procès de Riek Machar
Le procès pour trahison de l’opposant sud-soudanais Riek Machar, ancien vice-président, s’est ouvert le lundi 22 septembre 2025 à Juba, en présence de sept autres accusés.
Les prévenus sont poursuivis pour meurtre, complot, terrorisme, destruction de biens publics et d’équipements militaires, ainsi que pour crimes contre l’humanité. L’audience, retransmise à la télévision nationale, marque la première comparution publique de Riek Machar depuis son assignation à résidence en mars 2025.
Début septembre, le président Salva Kiir avait suspendu Machar de ses fonctions, après l’annonce par les autorités judiciaires de poursuites liées à son rôle présumé dans une attaque contre une garnison gouvernementale en début d’année.
La défense estime que ces poursuites violent l’esprit de l’accord de paix signé en 2018, qui avait mis fin à une guerre civile ayant causé environ 400 000 morts. Elle avertit que le pays, déjà en proie à de nouvelles violences entre forces gouvernementales et groupes armés proches de l’opposition, risque de basculer de nouveau dans un conflit généralisé.
Source : Africanews
