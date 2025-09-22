Soudan du Sud : Début du procès de Riek Machar

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 13 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Le procès pour trahison de l’opposant sud-soudanais Riek Machar, ancien vice-président, s’est ouvert le lundi 22 septembre 2025 à Juba, en présence de sept autres accusés.

Les prévenus sont poursuivis pour meurtre, complot, terrorisme, destruction de biens publics et d’équipements militaires, ainsi que pour crimes contre l’humanité. L’audience, retransmise à la télévision nationale, marque la première comparution publique de Riek Machar depuis son assignation à résidence en mars 2025.

Lire également 👉Soudan du Sud : Riek Machar ne participera pas au prochain gouvernement d’union

Début septembre, le président Salva Kiir avait suspendu Machar de ses fonctions, après l’annonce par les autorités judiciaires de poursuites liées à son rôle présumé dans une attaque contre une garnison gouvernementale en début d’année.

La défense estime que ces poursuites violent l’esprit de l’accord de paix signé en 2018, qui avait mis fin à une guerre civile ayant causé environ 400 000 morts. Elle avertit que le pays, déjà en proie à de nouvelles violences entre forces gouvernementales et groupes armés proches de l’opposition, risque de basculer de nouveau dans un conflit généralisé.

Source : Africanews

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 13 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

États-Unis : Trump impose une taxe de 100 000 $ sur les nouveaux visas H-1B

il y a 2 heures

Appel à projets du FDCT et de la Coopération Suisse : Début du dépouillement des dossiers de candidature

il y a 4 heures

SITHO 2025 : Le Ghana invité d’honneur, le Nakambé région vedette

il y a 4 heures

17e édition de la Coupe Impact TV : Esprit d’Équipe triomphe au bout du suspense

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page