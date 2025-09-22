États-Unis : Trump impose une taxe de 100 000 $ sur les nouveaux visas H-1B

Le président américain Donald Trump a annoncé le vendredi 19 septembre 2025 l’instauration de frais de 100 000 dollars pour toute nouvelle demande de visa H-1B, utilisé par des travailleurs étrangers hautement qualifiés, dont près des trois quarts sont originaires d’Inde.  

Le décret, signé depuis le Bureau ovale, s’accompagne de la création d’une « carte de séjour dorée » d’un million de dollars, inspirée de la green card.

New Delhi a exprimé ses « craintes » face aux « conséquences humaines » de cette mesure, la Nasscom, principale organisation indienne du secteur technologique, redoutant de fortes perturbations pour les entreprises et étudiants.

La Maison-Blanche a précisé que ces frais ne concernaient que les nouvelles demandes, et non les renouvellements ni les titulaires actuels. Le ministre du Commerce Howard Lutnick a souligné leur caractère « volontairement dissuasif », visant à « arrêter de faire venir des gens pour prendre nos emplois ».

En 2024, environ 400 000 visas H-1B ont été approuvés, dont deux tiers étaient des renouvellements. Plusieurs acteurs du secteur technologique, dont Elon Musk, alertent toutefois sur les risques de pénurie de main-d’œuvre qualifiée aux États-Unis.

Source : La Presse Ca 

