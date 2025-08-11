USA : Donald Trump somme les sans-abri de quitter Washington pour un hébergement « loin » de la capitale

Le président américain Donald Trump a ordonné aux sans-abri de quitter Washington « immédiatement » et de se diriger vers un hébergement que le gouvernement leur fournira « loin » de la capitale. Cette déclaration, faite le dimanche 10 août 2025 sur sa plateforme Truth Social, précède une conférence de presse prévue le lundi 11 août 2025 sur son projet de rendre la ville « plus sûre et plus belle ».

Dans son message, Donald Trump a également adressé un avertissement aux « criminels », leur promettant la prison plutôt qu’un relogement. Ces propos s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à durcir le ton sur la sécurité et l’ordre public dans la capitale.

Washington, qui comptait plus de 5 600 sans-abri en 2024 selon un rapport du département du Logement, est une cible régulière des critiques de Donald Trump. Le président a menacé à plusieurs reprises de replacer la ville sous le contrôle direct du gouvernement fédéral, invoquant la criminalité et le manque d’ordre.

Malgré le fait que la ville élise son propre conseil municipal depuis 1973, ses décisions restent sous le contrôle du Congrès, un statut que Trump souhaite réviser. Fin février 2025, il avait déjà exprimé son soutien à un projet législatif visant à revenir sur cette loi, dénonçant un « crime trop important » et un « trop grand nombre de tentes sur les pelouses ».

La mairesse de Washington, Muriel Bowser, a adopté une approche de conciliation avec le président républicain, même si la ville est historiquement un bastion démocrate. Interrogée sur MSNBC, elle a démenti une hausse de la criminalité, soulignant que les statistiques montraient « des tendances dans la bonne direction pour chaque catégorie ».

Elle a rappelé que, selon le département de la Justice, la criminalité violente avait atteint son niveau le plus bas en plus de 30 ans en 2024. Mme Bowser a également rejeté les comparaisons de Washington à un « pays ravagé par la guerre », une référence à une récente déclaration d’un conseiller de Trump.

