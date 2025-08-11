Au-delà du rire, l’action : L’association TRO soutient l’initiative présidentielle Faso Mêbo

Le dimanche 10 août 2025, l’association Le Temple du Rire Officiel (TRO) a  appor son soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Au-delà de sa mission principale de divertissement, l’association a prouvé son engagement social en faisant un don composé entre autres, d’une tonne de ciment,   pour la construction du pays, mais aussi du café et du thé pour motiver ceux qui sont à la tâche.

Dirigé par le président Al Ousséni Zida,  l’association Le Temple du Rire Officiel (TRO) a remis une tonne de ciment, du Nescafé, du thé et du Lipton aux responsables de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Ce geste, loin d’être anodin, illustre la volonté de l’association d’être un acteur de développement qui prône par l’action.

Al Ousséni Zida, président de l’association Le Temple du rire officiel (TRO)

Al Ousséni Zida a expliqué que cette contribution est le fruit de la mobilisation de tous les membres de l’Association. «Chacun a fait son geste pour qu’on vienne à Passau de mieux soutenir», a-t-il confié. Plus qu’un simple don, cette action est une réponse à un besoin exprimé sur le terrain.

Le président du TRO a précisé que les bénéficiaires avaient eux-mêmes demandé les matériaux de construction. Aussi, dit-il, l’apport de Nescafé et de Lipton a son symbolisme. Ces produits pour motiver et soutenir les efforts des travailleurs sur le site. « Les jeunes ont souvent de prendre du nescafé et du lipton pour pouvoir travailler» a-t-il souligné.

L’équipe de l’association TRO lors de la cérémonie de remise de leur contribution, composée d’une tonne de ciment, de Nescafé et de Lipton

Le sentiment du patriotisme et d’espoir incarnés par le président du Faso ; le Capitaine Ibrahim Traoré, constituent la réel motivation de l’association Temple du rire. «À l’heure actuelle, notre président est le plus inflaunt au monde. Ca nous motive. Nous aussi on est derrière notre leader jour comme nuit. Il nous as montrer que si la jeunesse se met ensemble on peut relever tout les défis», a-t-il affirmé.

Les membres du Temple du rire officiel ont participé au travaux après avoir fait leur don, incarnant leur slogan « humour et solidarité »

Le Temple du Rire Officiel, bien que connu pour ses activités de comédie par écrit sur sa page Facebook, est une association à caractère social dont l’engagement n’est pas nouveau. L’association a déjà participé à plusieurs actions humanitaires, notamment pour les personnes déplacées, et s’est investie dans des projets de reboisement.

Akim KY

Burkina 24

