Communiqué : Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants pour la préparation au Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF) 1 ère Année 2025-2026

Année académique 2025-2026

Le Président du conseil scientifique du Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière du Burkina Faso (CFECF-BF) informe le public (étudiants et professionnels) de l’ouverture d’une session de recrutement de cinquante (50) étudiants en première année du Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF). Le diplôme est de niveau Master (BAC+5).

I- Conditions d’admission

La formation est ouverte aux titulaires d’un diplôme de licence (BAC+3) en comptabilité ou en gestion conformément au Règlement N 0 03 2020 CM UEMOA instituant le Diplôme d’Etudes Supérieures en Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF) commun aux Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

2- Admission

Les candidats présélectionnés à l’issue d’un examen de leur dossier seront soumis à un entretien avec le jury de sélection qui retiendra la liste finale des candidats admis.

3- Frais d’inscription et de formation

Les frais d’inscription annuelle s’élèvent à cinquante mille (50 000) Francs CFA

Les fiais de scolarité pour la première année s’élèvent à deux millions (2 000 000) FCFA payables en trois (03) tranches dont 50 0/0 à l’inscription. Les frais de scolarité pour la 2ème année s’élèvent à deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA.

4- Composition du dossier

Une demande manuscrite non timbrée, adressée au Président du Conseil Scientifique du Centre

Un Curriculum vitae

Une lettre de motivation

Une photocopie certifiée conforme à l’original (par la Mairie ou le Commissariat de police) du diplôme de la Licence et du Baccalauréat

L’attestation de reconnaissance CAMES du diplôme (pour les établissements privés)

Quatre (4) photographies récentes portant au verso votre nom, prénoms et votre signature

Une pièce d’état civil ou tout document permettant d’établir votre filiation

Les relevés de notes du Baccalauréat et de la 1 ère à la 3 -ème année de la licence

à la 3 année de la licence Une photocopie de la quittance de paiement des frais de dépôt des dossiers.

5- Dépôt des dossiers de candidatures :

Dépôt des dossiers de candidatures : du 28 Juillet au 06 Septembre 2025 ;

Présélection : 13 Septembre 2025 ;

Entretiens : 20 Septembre 2025 ; Résultats : 24 Septembre 2025 ;

Début des cours : 13 Octobre 2025.

Le dépôt des dossiers a lieu du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le samedi de 08 heures à 12 heures au Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière (sise à l’Université de Technologie et de Management — UTM, Ouaga 2000)

Pour toute autre information complémentaire, contacter le Centre à l’adresse suivante . [email protected] Tél 25 48 37 01.

NB : Les frais de dépôt de dossiers s’élèvent à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA, payable auprès de la comptabilité du Centre.

La formation est dispensée dans la soirée à partir de 18 heures du lundi au vendredi et le samedi à partir de 15 heures. La présence aux cours est obligatoire.

TRES IMPORTANT Les étudiants inscrits au CFECF-BF bénéficient également d’une inscription dans l’une des universités dans le cadre du partenariat signé avec les universités Joseph K/ZERBO et Thomas SANKARA. A cet effet les étudiants du CFECF-BF sont autorisés à s’inscrire dans l’un des Instituts (IBAM ou IUFIC) de leur choix pour l’obtention d’une Licence en Sciences Techniques Comptables et Financières (L-STCF), en plus du diplôme sous-régional de I’UEMOA (DECOGEF), A travers cette inscription, ils bénéficieront de tous les avantages qu’offre l’université à ses étudiants (FONER.. …)