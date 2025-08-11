Insécurité : Haïti déclare l’État d’urgence de trois mois pour lutter contre la violence des gangs

publicite

Le gouvernement haïtien a décrété un état d’urgence de trois mois dans le centre du pays en réponse à la recrudescence des violences des gangs. Cette mesure, annoncée le samedi 9 août 2025, concerne les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et du Centre, des zones cruciales pour l’agriculture haïtienne. L’objectif est de « poursuivre la lutte contre l’insécurité et de répondre à la crise agricole et alimentaire ».

La région de l’Artibonite, souvent qualifiée de « grenier à riz » d’Haïti, est la cible d’attaques incessantes qui ont forcé de nombreux agriculteurs à abandonner leurs champs. Les données du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sont alarmantes : plus de 1 000 personnes ont été tuées et plus de 239 000 déplacées entre octobre 2024 et fin juin 2025 dans le centre du pays.

Ces violences ont atteint un tel niveau que fin avril 2025, des dizaines de personnes ont tenté de fuir les gangs en traversant à pied et à la nage le plus grand fleuve d’Haïti.

Changement à la tête de la police nationale

Parallèlement, le gouvernement a procédé à un changement important à la tête de la Police nationale d’Haïti (PNH). André Jonas Vladimir Paraison a été nommé nouveau directeur général par intérim, en remplacement de Normil Rameau. Ce dernier avait été critiqué pour son incapacité à maîtriser la violence des gangs, qui contrôlent jusqu’à 90 % de la capitale.

Ce remaniement intervient alors que la PNH collabore avec une mission de maintien de la paix soutenue par l’ONU et dirigée par la police kényane. Ces développements se déroulent également dans un contexte de transition politique, avec la prise de fonction de Laurent Saint-Cyr à la présidence du Conseil présidentiel de transition, chargé d’organiser des élections d’ici février 2026.

