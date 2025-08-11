Côte d’Ivoire : Le procureur Koné Braman Oumar affirme que « Alino était l’un des détenus les mieux traités »

publicite

En Côte d‘Ivoire, le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, Koné Braman Oumar, était l’un des intervenants sur le plateau de l’émission NCI 360 ce dimanche 10 Août soir. A l’initiative du présentateur Ali Diarrassouba, l’homme de droit est revenu sur les circonstances du décès d’Alino Faso le 24 juillet dernier.

Selon le Procureur de la république « Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section anti-terroriste du tribunal de première instance d’Abidjan pour des faits : Complot contre l’autorité de l’Etat, Espionnage, ainsi de suite ».

A propos des conditions de détention du regretté Alino Faso, Koné Braman Oumar a révélé ce qui suit : « (…)Traoré Alino, Voilà un des détenus qui étaient quasiment l’un des mieux traités, qui avait droit à un petit-déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au diner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu’il veut bien manger.

Mais contre toute attente, on constate qu’il est décédé. », a-t-il regretté avant de poursuivre : « J’ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C’est ce que la loi impose en pareille circonstance et le doyen des juges d’instruction étant saisi alors je ne peux pas en dire plus. »

A la question de savoir pourquoi est-ce qu’il était retenu à l’école de gendarmerie d’Abidjan et non dans un pôle pénitencier ordinaire, le Procureur a tenté de rassurer en ces termes : « C’était juste pour sa propre sécurité parce que là où il était comme je le disais il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner comme je l’ai dit tout à l’heure, (…). C’était juste pour assurer sa sécurité. »

Rejetant les allégations de tortures qu’aurait subi Alino Faso pendant sa détention et qui seraient la cause de son décès, le Procureur près le Tribunal de première instance d’Abidjan est paru catégorique sur ce point : «Non! l’enquête a été claire là-dessus. Voilà ! »

Pour rappel, l’activiste burkinabè, Alino Faso, installé en Côte d’Ivoire en 2021, a été retrouvé mort « pendu » en détention le jeudi 24 juillet 2025, selon un communiqué rendu public par le procureur de la République.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire