Affaire Alino Faso : Le Burkina Faso ouvre une enquête pour torture et assassinat

Le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I a émis un communiqué retentissant ce vendredi 1er août 2025, annonçant l’ouverture d’une information judiciaire pour « faits de tortures et d’assassinat contre X » suite au décès de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Cette initiative intervient après l’expression de « doutes sérieux » quant à la thèse du suicide avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes.

L’affaire a éclaté le dimanche 27 juillet 2025, lorsque le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a informé, via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, du décès de TRAORE Alain Christophe. Selon ce communiqué ivoirien, les conclusions du médecin légiste indiquaient que M. TRAORE s’était pendu à l’aide de son drap de lit, après avoir vainement tenté de s’ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes étaient alors annoncées pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide.

Cependant, le Procureur du Faso souligne que Monsieur TRAORE Alain Christophe avait cessé de donner signe de vie depuis le 10 janvier 2025 jusqu’à l’annonce de son décès. Au regard de ces « circonstances troubles » liées au décès de M. TRAORE sur le territoire ivoirien, le parquet burkinabè a exprimé de vifs doutes sur la thèse du suicide, suggérant plutôt que la victime aurait pu être « victime de torture et d’assassinat ».

Faisant suite à une plainte formulée par la famille du défunt, une information judiciaire a été ouverte au Burkina Faso dès le 31 juillet 2025. Un réquisitoire introductif a été délivré au Doyen des juges d’instruction pour informer sur les faits de tortures et d’assassinat contre X.

Le Procureur du Faso, Bakouli Blaise BAZIE, invite solennellement « toute personne détenant des informations utiles » en lien avec cette affaire à se présenter « immédiatement » à son parquet. Il a également tenu à présenter ses « condoléances les plus sincères » à la famille éplorée et a assuré l’ensemble de la population que « tout sera mis en œuvre afin d’élucider les causes de la mort de monsieur TRAORE Alain Christophe alias Alino Faso ».