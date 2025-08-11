Communiqué | Appel à candidatures pour le recrutement d’étudiants pour la préparation au Diplôme d’ Etudes de Comptabilité et de Gestion Financière (DECOGEF) 1 ère Année 2025-2026

Année académique 2025-2026

Le Président du conseil scientifique du Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière du Burkina Faso (CFECF-BF) porte à la connaissance du public (étudiants et professionnels) qu’il est ouvert dans le Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière du Burkina Faso le de l’ouverture d’une session de recrutement de cinquante (50) étudiants en première année du Diplôme d’Etudes de Comptabilité et Gestion Financière (DECOGEF) de I’UEMOA. Le diplôme est de niveau licence (BAC+3).

1- Conditions d’admission

Peuvent faire acte de candidature

La formation est ouverte aux titulaires du diplôme de baccalauréat (toutes séries) conformément aux articles 4 ; 5 et 6 du Règlement N 0 03 2020 CM UEMOA instituant le Diplôme d’Etudes de Comptabilité et Gestion Financière (DECOGEF) commun aux Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

2- Admission

Les candidats présélectionnés à l’issue d’un examen de leur dossier seront soumis à un entretien avec le jury de sélection qui retiendra la liste finale des candidats admis.

3- Frais d’inscription et de formation

Les frais d’inscription annuelle s’élèvent à cinquante mille (50 000) Francs CFA Les frais de formation annuels s’élèvent à un million (1 000 000) FCFA payables en trois (03) tranches dont 50 0/0 à l’inscription.

4- Composition du dossier

Une demande manuscrite non timbrée, adressée au Président du Conseil

Scientifique du Centre

Une photocopie certifiée conforme à l’original (par la Mairie ou le

Commissariat de police) du diplôme de Bac

Quatre (4) photographies récentes portant au verso votre nom, prénoms

Une pièce d’état civil ou tout document permettant d’établir votre filiation

Les relevés de notes des années de seconde à la terminale

Le relevé de notes du BAC

Une photocopie de la quittance de paiement des frais de dépôt des dossiers.

5- Dépôt des dossiers de Candidatures

Dépôt des dossiers de candidatures : du 21 Juillet au 30 Août 2025 ;

Présélection : 06 Septembre 2025 ;

Entretiens : 13 Septembre 2025 ;

Résultats : 20 Septembre 2025 ;

Réunion avec l’administration . 02 Octobre 2025 ;

Début des cours : 06 Octobre 2025.

Le dépôt des dossiers a lieu du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le samedi de 08 heures à 12 heures au Centre agréé de Formation à l’Expertise Comptable et Financière (sise à l’Université de Technologie et de Management — UTM à Ouaga 2000)

Pour toute autre information complémentaire, contacter le Centre à l’adresse suivante [email protected] , tél. • 25 48 37 01

NB : Les frais de dépôt des dossiers s élèvent à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA.

Payable auprès de la comptabilité du Centre.

La formation est dispensée en présentiel et en cours du jour. La présence aux cours est obligatoire.

TRES IMPORTANT Les étudiants inscrits au CFECF-BF bénéficient également d’une inscription dans l’une des universités dans le cadre du partenariat signé avec les universités Joseph K/ZERBO et Thomas SANKARA. A cet effet les étudiants du CFECF-BF sont autorisés à s’inscrire dans l’un des Instituts (IBAM ou IUFIC) de leur choix pour l’obtention d’une Licence en Sciences Techniques Comptables et Financières (L-STCF), en plus du diplôme sous-régional de I’UEMOA (DECOGEF), A travers cette inscription, ils bénéficieront de tous les avantages qu’offre l’université à ses étudiants (FONER.. …)