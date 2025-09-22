Appel à projets du FDCT et de la Coopération Suisse : Début du dépouillement des dossiers de candidature

publicite

0 Partages Partager Twitter

Suite à la clôture de l’appel à projets conjointement lancé en août par le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et la Coopération Suisse, les équipes du FDCT, assistées d’un huissier, procèdent ce lundi 22 septembre 2025 au dépouillement officiel des différents dossiers de candidature reçus. Cet appel à projets porte sur le volet de la subvention dans le cadre du projet d’appui au développement des initiatives culturelles.

Cette opération de dépouillement permettra au FDCT de dresser un état des lieux exhaustif du nombre de dossiers soumis. Cette initiative vise à soutenir des propositions porteuses d’un fort potentiel en termes d’impact, de créativité et de durabilité.

L’étape du dépouillement des dossiers de candidature marque une phase cruciale qui mènera à une sélection équitable, transparente et rigoureuse des projets à financer, a indiqué Caryne Traoré/Béni, directrice générale du FDCT.

Après cette première étape, a expliqué Caryne Traoré/Béni, l’analyse de la recevabilité des dossiers sera entreprise. “Au niveau de l’analyse de la recevabilité des dossiers, nous allons voir si chaque dossier contient toutes les pièces requises demandées par l’appel à projets”, a-t-elle précisé.

Elle a également indiqué qu’à l’issue de ce processus, les choses sérieuses vont démarrer avec l’analyse d’éligibilité des dossiers. “Là on rentre un peu plus en profondeur pour voir si réellement l’intéressé qui a déposé les dossiers correspond à notre cible et répond aux exigences édictées par les lignes directrices. Ensuite, il y aura évaluation technique des projets. Et cette évaluation se fera par des assesseurs, des experts que nous avons recrutés”, a-t-elle affirmé.

La directrice générale du FDCT a tenu à saluer l’engouement suscité par cet appel à projets, qui, selon ses dires, témoigne de la vitalité et du dynamisme du secteur culturel et touristique burkinabè. “Notre responsabilité à présent est de veiller à un traitement minutieux, impartial et conforme aux principes de la bonne gouvernance.

C’est dans cet esprit que le dispositif retenu repose sur une méthodologie participative et inclusive. Nous avons la lourde mission, mais noble mission de garantir l’objectivité, la traçabilité et la transparence de tout le processus”, a-t-elle rappelé.

Il convient de rappeler que la fourchette de financement allouée s’échelonne de 5 à 20 millions de FCFA.

Willy SAGBE

Samciya OUALI (Stagiaire)

Burkina 24