SITHO 2025 : Le Ghana invité d’honneur, le Nakambé région vedette

Ouagadougou s’apprête à vibrer au rythme du 15ᵉ Salon international du Tourisme et de l’Hôtellerie (SITHO), prévu du 25 au 28 septembre 2025. L’annonce a été faite, ce lundi 22 septembre 2025 à Ouagadougou, lors d’un point de presse animé par le comité d’organisation.

Placée sous le thème « Tourisme et intégration des peuples du Sahel », cette 15ᵉ édition entend consolider le rôle du tourisme comme levier de cohésion sociale, d’intégration régionale et de valorisation des richesses culturelles du Sahel.

« Le SITHO 2025 sera une vitrine, un forum et un moment d’union. Il permettra au Burkina Faso, malgré les défis, d’affirmer sa volonté de bâtir la paix et le développement par la coopération régionale », a déclaré le président du comité d’organisation, Bètamou Fidèle Aymar Tamini.

Le Ghana sera le pays invité d’honneur, un choix qui traduit, selon lui, la qualité des relations bilatérales et la profondeur des échanges culturels et économiques entre les deux peuples. Le Mali et le Niger prendront part en tant qu’invités spéciaux, tandis que la région du Nakambé, riche de son potentiel touristique et de son dynamisme économique, sera mise en lumière.

Cette 15ᵉ édition innove également avec plusieurs nouveautés : des visites virtuelles en 3D pour une immersion dans les richesses naturelles et culturelles, un hackathon « Tourism Tech » destiné à stimuler la création de solutions numériques, ainsi que des concours de pitchs pour valoriser la créativité locale. Un village SITHO viendra mettre en avant la gastronomie nationale et sahélienne.

Les activités traditionnelles ne seront pas en reste : expositions, panels thématiques, rencontres B2B, concours, soirées artistiques « Bougousso », excursions et l’espace gastronomique « Foyer de l’AES » rythmeront l’événement.

Plus de dix mille visiteurs et vingt-cinq organes de presse sont attendus, ainsi que des délégations venues du Ghana, du Mali, du Niger, du Cameroun, d’Afrique du Sud, d’Haïti et de l’ONU-Tourisme.

Les préparatifs avancent de manière satisfaisante, a rassuré le président du comité d’organisation. « Les infrastructures et espaces d’exposition sont prêts, avec 172 stands déjà réservés, et les premières délégations ont annoncé leur arrivée. Le budget de cette 15ᵉ édition s’élève à plus de 120 millions de F CFA», a-t-il indiqué.

Le SITHO 2025 s’annonce ainsi comme un véritable carrefour d’échanges et de découvertes, une vitrine du patrimoine touristique sahélien et une tribune pour renforcer la coopération entre les peuples de la région.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24