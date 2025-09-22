17e édition de la Coupe Impact TV : Esprit d’Équipe triomphe au bout du suspense

publicite

Débutée le 20 juillet 2025 avec 32 formations en lice, la Coupe Maracana Impact TV a livré son verdict le dimanche 21 septembre 2025 sur le terrain de Kada School (ex-Planète Champion) à Ouagadougou. La finale a opposé Dream Team à Esprit d’Équipe, dans une ambiance électrique.

Malgré deux fois 25 minutes d’un duel intense, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. Dream Team, vêtue de bleu et blanc, s’est montrée très offensive en première période sans parvenir à concrétiser.

De son côté, Esprit d’Équipe, en rouge et noir, a multiplié les occasions en seconde mi-temps, sans réussir à trouver le chemin des filets. C’est finalement à l’issue de la séance de tirs au but que Esprit d’Équipe a décroché le trophée, devant une foule enthousiaste.

L’équipe victorieuse est repartie avec la somme de 500 000 F CFA, le trophée, un jeu de maillots et un ballon. La finaliste malheureuse a, quant à elle, reçu 300 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon.

Pour Paul Yaméogo, coordonnateur du département Évangélisation Sport et Arts, la qualité du tournoi ne cesse de progresser. « D’édition en édition, le niveau monte. Cette année, il y avait des joueurs de première division, d’anciens footballeurs régionaux… Tout cela a relevé le niveau du jeu. Notre objectif est d’évangéliser à travers le sport, en donnant un cadre sain à la jeunesse pendant les vacances », a-t-il confié.

Le parrain de la 17ᵉ édition, David Gabou, a lui aussi salué une ambiance conviviale et fair-play. « C’était est une ambiance conviviale, un esprit fair-play qui a prévalu. Deux jeunesses qui étaient vraiment engagées et ce que nous souhaitons en fait c’est cette ambiance, dans la solidarité, dans la paix et vraiment dans la convivialité », a-t-il souligné.

Le directeur général de la chaîne, Edmond Coulibaly, a souligné l’importance de cette compétition. « La Coupe Impact TV est une belle opportunité pour rassembler la jeunesse et faire passer des messages positifs, à travers nos émissions et notre vision d’une éducation spirituelle et citoyenne », a-t-il indiqué.

Egalement, il a annoncé qu’une compétition nationale rassemblera bientôt les meilleures équipes régionales à Ouagadougou, pour un tournoi de trois jours.

Heureux mais lucide, Bienvenue Emmanuel Birba, joueur d’Esprit d’Équipe, est revenu sur cette victoire arrachée aux tirs au but. « On s’est bien préparés, mais Dream Team aussi était solide. Grâce à Dieu, nous avons remporté la finale. La compétition était bien organisée, sans blessures, et nous allons nous préparer pour tenter de conserver notre titre lors de la prochaine édition », a-t-il relevé.