17e édition de la Coupe Impact TV : Esprit d’Équipe triomphe au bout du suspense

Jules Kabore Envoyer un courriel il y a 1 minute
17e édition de la Coupe Impact TV
Débutée le 20 juillet 2025 avec 32 formations en lice, la Coupe Maracana Impact TV a livré son verdict le dimanche 21 septembre 2025 sur le terrain de Kada School (ex-Planète Champion) à Ouagadougou. La finale a opposé Dream Team à Esprit d’Équipe, dans une ambiance électrique.

Malgré deux fois 25 minutes d’un duel intense, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. Dream Team, vêtue de bleu et blanc, s’est montrée très offensive en première période sans parvenir à concrétiser.

De son côté, Esprit d’Équipe, en rouge et noir, a multiplié les occasions en seconde mi-temps, sans réussir à trouver le chemin des filets. C’est finalement à l’issue de la séance de tirs au but que Esprit d’Équipe a décroché le trophée, devant une foule enthousiaste.

Esprit d’Équipe
L’équipe victorieuse est repartie avec la somme de 500 000 F CFA, le trophée, un jeu de maillots et un ballon. La finaliste malheureuse a, quant à elle, reçu 300 000 F CFA, un jeu de maillots et un ballon.

Pour Paul Yaméogo, coordonnateur du département Évangélisation Sport et Arts, la qualité du tournoi ne cesse de progresser. « D’édition en édition, le niveau monte. Cette année, il y avait des joueurs de première division, d’anciens footballeurs régionaux… Tout cela a relevé le niveau du jeu. Notre objectif est d’évangéliser à travers le sport, en donnant un cadre sain à la jeunesse pendant les vacances », a-t-il confié.

Lire également 👉Maracaña Impact TV cap 16 : Boulgou FC empêche Expérience FC de s’offrir un troisième titre

Le parrain de la 17ᵉ édition, David Gabou, a lui aussi salué une ambiance conviviale et fair-play. « C’était est une ambiance conviviale, un esprit fair-play qui a prévalu. Deux jeunesses qui étaient vraiment engagées et ce que nous souhaitons en fait c’est cette ambiance, dans la solidarité, dans la paix et vraiment dans la convivialité », a-t-il souligné.

Paul Yaméogo, coordonnateur du département Évangélisation Sport et Arts
Le directeur général de la chaîne, Edmond Coulibaly, a souligné l’importance de cette compétition. « La Coupe Impact TV est une belle opportunité pour rassembler la jeunesse et faire passer des messages positifs, à travers nos émissions et notre vision d’une éducation spirituelle et citoyenne », a-t-il indiqué.

Egalement, il a annoncé qu’une compétition nationale rassemblera bientôt les meilleures équipes régionales à Ouagadougou, pour un tournoi de trois jours.

Bienvenue Emmanuel Birba, joueur d’Esprit d’Équipe
Heureux mais lucide, Bienvenue Emmanuel Birba, joueur d’Esprit d’Équipe, est revenu sur cette victoire arrachée aux tirs au but. « On s’est bien préparés, mais Dream Team aussi était solide. Grâce à Dieu, nous avons remporté la finale. La compétition était bien organisée, sans blessures, et nous allons nous préparer pour tenter de conserver notre titre lors de la prochaine édition », a-t-il relevé.

Photo de Jules Kabore

Jules Kabore

