La grande finale de Bambino Show célèbre le talent des enfants

La grande finale de Bambino Show, le célèbre concours culturel dédié aux enfants, a clôturé sa 23e édition le dimanche 21 septembre 2025 au Ciné Neerwaya de Ouagadougou. Cet événement, qui célèbre le talent et la créativité de la jeunesse burkinabè, a offert un spectacle mémorable, marqué par l’enthousiasme des jeunes artistes.

L’événement était structuré autour de deux catégories de compétition. La catégorie ballet, qui comptait quatre équipes, et la catégorie interprétation d’artistes, avec dix équipes en lice.

Pendant quatre heures, ces jeunes talents ont enflammé la scène avec des prestations de danse et de chant, rendant la tâche du jury particulièrement difficile pour le classement final.

Les efforts des jeunes participants ont été récompensés. Dans chaque catégorie, les trois premières équipes ont reçu des prix en espèces et des kits scolaires. Les montants étaient de 150 000 FCFA pour la première place, 100 000 FCFA pour la deuxième, et 75 000 FCFA pour la troisième, en plus des fournitures scolaires, soulignant l’aspect éducatif de l’événement.

Parrain de la cérémonie, le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a souligné l’importance de Bambino Show. « Cet événement qui traverse les années est bien plus qu’un simple divertissement », a-t-il affirmé.

« Bambino Show est une véritable école de vie pour les enfants. À travers le chant et la danse, il leur inculque des valeurs essentielles comme la discipline, le travail en équipe, la confiance en soi et le respect des aînés ».

Il a ajouté en sus, que ces apprentissages complètent l’éducation scolaire en formant des citoyens responsables et patriotes.

In fine, Le ministre a réaffirmé le soutien de son département à l’initiative, saluant son rôle d’outil éducatif au service de l’épanouissement des jeunes. Chaque enfant qui monte sur scène affirme non seulement son savoir-faire artistique mais également son savoir-être, qui lui servira toute sa vie », a-t-il conclu.

Blaise NADEMBEGA (stagiaire)

Burkina 24