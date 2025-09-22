Solidarité : L’Arabie Saoudite offre 38 900 kits alimentaires aux personnes vulnérables du Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans un élan de solidarité, le Royaume d’Arabie Saoudite a procédé, le dimanche 21 septembre 2025, à Ouagadougou, à une remise de kits alimentaires au profit des populations vulnérables du Burkina Faso. Ce geste s’inscrit dans le cadre du projet “Sécurité Alimentaire pour le Burkina Faso” initié par le Royaume. Le projet est piloté par l’Association pour la Bienveillance Humanitaire (ABH) et vise à renforcer la sécurité alimentaire dans les régions du Burkina Faso.

Ce don consiste en la distribution de 38 900 kits alimentaires d’une valeur de 1,8 million de dollars US au profit de personnes vulnérables. “Ce don est un cadeau du roi Salman bin Abdulaziz al-Saoud et du prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saoud au peuple burkinabè.

Il témoigne de notre engagement constant aux côtés de nos frères et sœurs du Burkina Faso”, a-t-il avancé.

La mise en œuvre opérationnelle de ce projet est le fruit de la collaboration entre le Centre Roi Salman pour le Secours et les Actions humanitaires du Royaume d’Arabie Saoudite et l’Association pour la Bienveillance Humanitaire (ABH).

Comme l’a expliqué le président de l’ABH, Ag Mohamed Almoubareck, ce don est composé de kits alimentaires complets.

Il a fait savoir que chaque bénéficiaire va recevoir 25 kg de riz, 10 kg de maïs, 3 litres d’huile, 1 kg de sucre, 1 kg de sel, soit un poids unitaire de 40 kg.

Ce présent don s’inscrit dans la première phase du projet, et cible 16 localités réparties dans 4 régions du pays.

La sélection des bénéficiaires, a-t-il avancé, a été réalisée en “parfaite collaboration avec les services des actions sociales des localités”.

Et les bénéficiaires, a-t-il indiqué, sont les personnes déplacées internes, les communautés hôtes et les réfugiés. “Une deuxième phase de remise sera lancée dans 30 jours et une troisième dans 60 jours”, a rassuré Ag Mohamed Almoubareck.

Lire aussi 👉 La Cité Khawla Al Qaz, un havre de dignité pour les plus vulnérables au Burkina Faso

L’Iman Boubacar Yugo, président du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), présent à la cérémonie, n’a pas caché sa joie et sa fierté. Il a exprimé sa profonde gratitude au royaume d’Arabie Saoudite.

“Nous sommes contents de tous ces dons que nous recevons, que ce soit au niveau alimentaire, sanitaire et structurel. Ils font beaucoup de choses pour notre pays », a-t-il déclaré.