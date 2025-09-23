Intendance de la Présidence du Faso : Le Lieutenant Korê Bernard Yaro prend fonction

La Présidence du Faso a un nouvel intendant. Le Lieutenant Korê Bernard Yaro a été officiellement installé dans ses fonctions le lundi 22 septembre 2025, au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin Medah. Il succède au Capitaine Phillipe Somda.

Reconnaissant pour la confiance placée en lui par les plus hautes autorités, le lieutenant Korê Bernard Yaro a promis de bâtir son action sur la cohésion, la collaboration et le don de soi, afin que l’Intendance continue de jouer son rôle de soutien au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« La gestion que j’entends instaurer sera placée sous le signe de la collaboration, du don de soi et de la disponibilité de chacun afin que l’Intendance de la Présidence du Faso puisse continuer à jouer son rôle de soutien essentiel au Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, dans sa noble mission pour un Burkina Faso libre, uni et prospère », a-t-il déclaré.

De son côté, le capitaine Phillipe Somda, intendant sortant, est revenu sur les défis rencontrés durant son mandat. Il a invité son successeur à rester fidèle aux orientations du Chef de l’État et à se montrer « bon manager » dans l’accomplissement de ses missions.

« Mon lieutenant, ne vous trompez jamais sur le fait que votre première mission c’est de suivre les orientations de son Excellence le Chef de l’État » conseille-t-il.

En procédant à l’installation, le Directeur de Cabinet du Président du Faso a exhorté le nouvel intendant à s’inspirer de l’expérience de son prédécesseur et à mettre en avant l’abnégation au travail.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso