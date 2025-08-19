Bataillon de l’Intendance Militaire : Passation de Commandement

Ce 19 août 2025, le Commandant Saidou Gaston OUEDRAOGO a officiellement passé le Commandement du Bataillon de l’Intendance Militaire au Commandant Moussa VALIAN.  La cérémonie de prise de commandement s’est tenue au sein de l’unité sous la présidence du Colonel BASSINGA Bapio Narcisse, Commandant du Groupement Central des Armées (GCA).

L’intendance militaire est essentielle au soutien des forces combattantes. Elle assure leur approvisionnement et leur ravitaillement en vivres, matériels et équipements divers, participant ainsi à garantir leur opérationnalité permanente.

Elle nécessite une bonne organisation, une planification minutieuse pour la gestion des stocks afin de maintenir le moral des troupes en répondant à leurs besoins, en tout temps et partout où elles sont déployées.

Le Commandant Valian, nouveau Chef de Corps du Bataillon de l’Intendance, a réaffirmé sa détermination à œuvrer avec abnégation, aux côtés de ses collaborateurs, afin de relever les défis actuels et futurs du corps.

Source : Etat-major général des armées du Burkina Faso

