LONAB : Avec seulement 900 F CFA, Zonhié Diallo décroche plus de 78 millions F CFA au 4+1 du PMU’B

Avec une mise de seulement 900 F CFA, Zonhié Diallo, employé de commerce à Nando (Boulkiemdé), a décroché le gros lot au 4+1 du PMU’B. Seul gagnant dans l’ordre du tirage du 1er août 2025, il a reçu, ce mardi 19 août 2025 à Koudougou, son chèque de plus de 78 millions F CFA des mains de la LONAB.

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a organisé, ce mardi 19 août, une cérémonie exceptionnelle à Koudougou, dans la région de Nando, pour remettre un chèque de 78 881 000 F CFA à Zonhié Diallo, heureux gagnant du jeu 4+1 du 1er août 2025.

Un ticket gagnant qui change la vie

Jeune commerçant dans la ville de Koudougou, Zonhié Diallo avait misé 900 F CFA pour tenter sa chance. Cette mise modeste lui a permis de trouver la combinaison gagnante, rejoignant ainsi la longue liste des millionnaires de la LONAB et entrant dans le cercle des multimillionnaires de la cité du cavalier rouge.

Le chèque a été remis par Yamba Jean Zida, directeur régional du Kadiogo (ex Centre) de la LONAB, représentant le Directeur Général de la nationale des jeux du hasard. L’événement a été marqué par une ambiance festive, célébrant à la fois la chance du gagnant et la transparence des opérations de la LONAB.

Un message d’encouragement de la LONAB

Chèque en main, Zonhié Diallo n’a pas caché son émotion : « Je joue régulièrement au PMU’B. Il m’est arrivé souvent de gagner, mais de petits montants. C’est la première fois que je gagne un aussi gros lot et j’en suis très heureux. »

Avec ces millions, le jeune commerçant compte agrandir son activité et réaliser des investissements structurants. Il explique : « Je suis détenteur d’un secrétariat public et j’évolue dans le domaine des livres. Avec cette somme, je vais agrandir mon activité. »

Représentant le Directeur Général, Yamba Jean Zida a félicité l’heureux gagnant pour sa fidélité aux produits de la LONAB, précisant que cette fidélité lui a valu ce gros lot. Il a également invité le public à tenter leur chance, rappelant que ce gain constitue une opportunité de réaliser ses projets, sécuriser sa famille et investir dans son activité.