Voyage d’affaires en Turquie : L’Association LIEN et l’Ambassade de Turquie jettent les bases d’une coopération économique

L’association d’hommes d’affaires burkinabè LIEN (Leadership Innovation et Entrepreneuriat) a organisé, le 18 août 2025, une rencontre d’échanges à Ouagadougou avec le conseiller commercial de l’ambassade de Turquie. L’objectif de cette session est de jeter les bases d’une coopération industrielle et de préparer un voyage d’immersion économique en Turquie prévu pour novembre 2025.

En novembre 2025, des hommes d’affaire burkinabè effectueront un voyage d’immersion économique en Turquie. Composée d’une cinquantaine de chefs d’entreprise, l’association LIEN a choisi la Turquie pour son statut de pays émergent et son expertise technologique.

Achille Ouédraogo, président du LIEN, a exprimé la satisfaction de ses membres à l’issue des échanges avec le personnel de l’ambassade de la Turquie au Burkina Faso en prélude à cette immersion.

«Nous sortons de cette rencontre très satisfaits parce qu’ils nous ont donné des informations qui vont non seulement faciliter ce voyage, mais aussi nous ont mis en confiance. Cela prouve que nous avons fait le bon choix», a-t-il indiqué.

L’ambition est de permettre aux entrepreneurs burkinabè de s’immerger dans l’environnement commercial turc afin d’y trouver des partenaires fiables pour l’investissement et le développement d’infrastructures locales.

Le Dr Yakup Güzel, conseiller commercial à l’ambassade de la Turquie au Burkina Faso, a présenté les mécanismes de soutien de son service, qui concerne la coordination des rencontres B2B et l’organisation de la logistique du voyage. Il a également partagé une liste de foires commerciales couvrant divers secteurs, de l’industrie du meuble à l’électronique.

Les discussions ont également porté sur l’importance de faciliter les transactions financières. Face aux retards et pertes de change actuels, l’idée de l’ouverture d’une banque turque au Burkina Faso a été évoquée.

En clôture de la rencontre, le conseiller commercial s’est dit très satisfait de l’initiative du LIEN. «Nous envisageons de grandir ce partenariat, bien sûr avec les efforts des deux côtés. C’est un partenariat fructueux pour les deux parties», a-t-il souligné.

Pour Abdoul Kader Kouanda, secrétaire chargé de l’organisation de LIEN, la rencontre a permis de consolider la mission. «On a travaillé à structurer ce voyage d’immersion en Turquie, de sorte à pouvoir ramener des partenaires fiables pour le Burkina Faso, pour l’exécution du développement de nos infrastructures, de nos structures industrielles », a-t-il rassuré.

En rappel, les données commerciales entre le Burkina Faso et la Turquie affichent une dynamique d’échange contrastée et un déséquilibre croissant. Alors que les exportations burkinabè vers la Turquie ont chuté, passant de plus de 27 millions de dollars en 2021 à seulement 3,5 millions de dollars en 2024, les exportations turques vers le Burkina Faso ont connu une croissance.

Elles ont bondi pour atteindre près de 245 millions de dollars en 2024, un pic qui a porté le volume commercial total à son plus haut niveau. C’est dans ce contexte de flux commerciaux déséquilibrés, mais en plein essor, que l’association des entrepreneurs burkinabè LIEN a organise un voyage d’immersion pour ses membres, afin de rééquilibrer et de diversifier leurs échanges.

Akim KY

Mahoua SANOGO (stagiaire)

Burkina 24