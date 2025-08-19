L’art au service du peuple burkinabè : Assane Dialga présente ses œuvres

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste Assane Dialga a fait une exposition de ses œuvres d’art au sien du musée national du Burkina Faso sous le thème « Art pour la vie au sahel » le lundi 18 aout 2025 à Ouagadougou. Cette exposition d’art contemporain met en lumière les richesses du Sahel.

Artiste pétri de talent Assane Dialga fait ressortir à travers son pinceau le paysage sahélien et les ressources dont regorgent les pays de l’AES. En réponse à la situation que traverse ces pays (Burkina Faso, Mali, Niger), l’art devient alors un outil, un canal crucial pour peindre le grand sahel et prouver aux yeux du monde que le sahel vit.

Pour l’artiste Assane Dialga, ces œuvres transcendent l’esthétique et projettent la vie réelle au grand sahel. « Mes œuvres au-delà de sa dimension esthétique, c’est de pouvoir explorer notre milieu, notre mode de vie à travers nos peuples pour que nous puissions connaitre la réalité de notre espace », a-t-il affirmé.

Les ouvrages de l’artiste Dialga participent à la promotion de la culture et la quête de solutions des fléaux sociaux environnementaux aux Burkinabè.

« Vous avez des représentions qui peuvent nous parler des déréglementions climatiques, je fais également appel au leadership féminin, je parle aussi d’un facteur social qui est la dépigmentation », a-t-il ajouté.

A en croire Sabari Christian Dao, directeur du musée national du Burkina Faso, ladite exposition exprime un fort rattachement du peuple burkinabè, à leur culture et aux différents acteurs qui sont en action au Sahel.

« Cette exposition temporaire est encore un appel pour nous nous, à tous les Burkinabè d’ici et d’ailleurs et à tous les amoureux de la culture de comprendre notre mission en tant que musée, en tant qu’institution patrimoniale, que nous travaillons à joindre les deux bouts de la réalité humaine. Elle nous permet de dialoguer avec les acteurs qui sont aujourd’hui sur tous les chantiers », a-t-il détaillé.

L’exposition s’étend sur une période d’un mois, notamment du 18 août au 17 septembre 2025, au Musée national. Les horaires d’ouverture sont du mardi au samedi de 9h à 18h. Les visites des dimanches et jours fériés se font sur rendez-vous.

Blaise NADEMBEGA (Stagiaire)

Burkina 24