Assainissement à Bobo : Le ministre Roger Baro remet des toilettes publiques modernes à la commune

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a procédé, ce lundi 18 août 2025, à la remise officielle de cinq (05) blocs de latrines publiques modernes à la commune de Bobo-Dioulasso.

Cette action s’inscrit dans le cadre du Programme national d’assainissement des eaux usées et excreta (2016-2030), dont l’un des objectifs est de garantir l’accès universel à des infrastructures d’assainissement adéquates dans les espaces publics.

Des infrastructures modernes et adaptées

Construites en 2024, ces latrines sont implantées sur des sites stratégiques de la ville : le stade Wobi, le siège de la Semaine nationale de la culture (SNC), le marché de volaille de Dogona, le marché du secteur 24 et le marché de Kouakoualé.

Elles sont conçues à partir de conteneurs aménagés et modulables, permettant d’être déplacées selon les besoins urbains. Chaque bloc comprend des cabines séparées pour hommes, femmes et personnes à mobilité réduite, un réservoir de 2 m³ pour l’autonomie en eau, une alimentation électrique par énergie solaire, ainsi que des fosses septiques modernes assurant une gestion durable des déchets liquides et solides.

Un pas important pour l’hygiène publique

Dans son allocution, le ministre Roger Baro a rappelé l’importance de ces infrastructures pour la santé et le bien-être des populations.

« Ces toilettes publiques ne sont pas de simples ouvrages ; elles incarnent notre engagement collectif à mettre fin à la défécation à l’air libre, à promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène et à offrir à chacun un environnement propre et sécurisé », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le président du Faso, le camarade Ibrahim Traoré, a fait de l’assainissement un axe prioritaire de sa gouvernance, en instruisant la construction de blocs de toilettes publiques dans les principales villes du pays, notamment Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso.

Une gestion confiée à la commune

Le président de la Délégation spéciale de Bobo-Dioulasso, Laurent K. Kontogom, a insisté sur la nécessité d’une gestion durable des ouvrages. Il a annoncé que la commune adoptera un modèle de délégation de service public, confiant l’entretien des latrines à des gestionnaires, moyennant une contribution symbolique des usagers.

« L’assainissement suppose une contribution de chacun. C’est ensemble que nous pourrons avoir une ville propre et débarrassée des déchets », a-t-il affirmé.

Vers une meilleure qualité de vie urbaine

Selon le PDS, la mise en service de ces toilettes modernes marque une avancée notable dans la lutte contre l’insalubrité et les maladies liées au manque d’hygiène. Elle traduit aussi la volonté des autorités de doter les grandes agglomérations du pays d’infrastructures sanitaires accessibles et conformes aux standards modernes.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24