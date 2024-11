Fin de la défécation à l’air libre : Pus de 700 latrines réalisées en 2023 au Plateau central

publicite

La Direction générale de l’Assainissement des eaux usées et excreta organise une sortie de presse du 24 novembre au 3 décembre 2024. Prévue dans les régions du Plateau central, du Centre Sud, du Centre Ouest, des Hauts Bassins et du Centre, cette caravane a pour but de mettre en lumière les réussites du programme national d’assainissement des eaux usées excreta (PN-AEUE) et leur impact sur la vie des populations desdites régions.

Le site de déplacé internes de Nomgana, c’est la localité qui nous a ouvert ses portes, dans la matinée du lundi 25 novembre 2024. Sur ce site qui abrite environ 1200 personnes déplacées internes, des efforts sont conjugués de part et d’autres pour redonner goût à ces personnes qui ont tout laissé derrière elles, pour sauver leur peau.

20 douches et 20 cabines mobiles équipées de toilettes sèches écologiques, ont été réalisées dans cette localité. Ce qui représente une avancée majeure en matière d’assainissement dans la région. Ce projet novateur, fruit d’un partenariat entre la Direction générale de l’Assainissement et l’UNICEF, permettra à ces PDI d’accéder à des services d’hygiène de base, contribuant ainsi à améliorer leur santé et leur qualité de vie.

Selon Florence Kaboré, directrice régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau-Central, le choix des cabines mobiles n’est pas anodin, mais répond à l’envie pressante des autorités de voir ces personnes déplacées regagner leurs bercails. « La situation d’urgence n’est pas définitive. Nous avons bon espoir que ce site sera fermé un jour. Dès que le site sera fermé, nous allons fermer les latrines et déplacer les cabines. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré ce type d’ouvrage », a-t-elle lâchée toute confiante.

Yobi Nagbila, est le chef du village de Bagré, dans le département de Mané, dans le Sanmatenga. Dans ses propos, il a affirmé que la réalisation de ces infrastructures a été plus que bénéfique pour eux. « Avant les gens se soulageaient partout, dans les buissons. En ce moment on ne pouvait pas faire le tour des tentes sans piétiner quelque chose », s’est-il remémoré, avant de reconnaitre que « actuellement tout est bon, et bien aéré ».

Conscient donc des bienfaits de ces réalisations, Yobi Nagbila ne tari pas de mots pour remercier les meneurs de ce projet. « Aucune balance n’est capable de peser l’immensité de notre joie. Nous remercions l’Etat burkinabè et ses partenaires d’être venus à notre secours », a-t-il clamé.

Les réalisations de la Direction générale de l’Assainissement ont apporté un souffle nouveau au CMA de Zorgho. Grâce à l’installation de trois blocs de latrines, dont un réalisé par la mairie, les conditions d’hygiène se sont considérablement améliorées. Ces infrastructures essentielles contribuent à prévenir la propagation des maladies et à offrir un environnement plus sain aux patients et à leur entourage.

« Je suis venues accompagner une malade, et j’observe les gens qui rentrent se soulager, ces derniers prennent tout leur temps quand ils y rentrent. Si ces toilettes n’étaient pas propres, ce n’est pas évident qu’on puisse durer dedans. Cela nous soulage abondamment car faire la défécation à l’air libre n’est pas du tout intéressant », a témoigné Talato Tapsoba, accompagnante.

Pour terminer, il convient de notifier que le taux d’accès à l’assainissement dans la région du Plateau central est de 19,3%, ce qui sous-entend que des efforts restent à entreprendre. Pour ce qui est de l’année 2023, plus de 700 latrines ont été réalisées dans la région, dont plus de 600 pour les familles, et 61 dans les écoles, CSPS et lieux publics.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

