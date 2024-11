Annonce : CREFAS Consulting group organise une session de formation au profit des chauffeurs, agents de liaison et coursiers

publicite

I. FORMATION DE CHAUFFEURS DU 5 AU 7 DÉCEMBRE 2024

Le cabinet CREFAS Consulting group a le plaisir de vous informer qu’il organise une session de formation au profit des chauffeurs en conduite opérationnelle et sur la gestion du risque sécuritaire.

Objectif général

L’objectif général de la formation est de permettre aux participants de renforcer leurs compétences en matière de conduite opérationnelle (conduite offensive et conduite défensive), de maintenance préventive des véhicules automobiles et sur la gestion du risque sécuritaire.

Objectifs spécifiques

La formation permettra de façon spécifique de :

Remettre les participants à niveau sur le Code de sécurité routière, sur les infractions aux Code de la route et les innovations y relatives ;

Apprendre aux participants les règles de conduite pratique des personnalités ;

Connaitre les règles de sécurité dans la conduite des personnalités en zones urbaines ou hors agglomération et dans les zones d’insécurité ;

Connaitre les règles de mécanique pour assurer le bon entretien du véhicule et anticiper sur les pannes ;

Apprendre aux participants les règles de conduite opérationnelle et de conduite défensive ;

Connaitre les fondamentaux en mécanique pour assurer le bon entretien du véhicule ;

Savoir conduire sereinement une autorité dans une situation de risque et d’insécurité ;

Savoir se conduire face à un incident de sécurité.

Date et lieu :

La formation se tiendra du 5 au 7 décembre 2024, à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le coût de la formation est de :

150 000FCFA pour la formation en jour (8 h30 à 15 heures)

75 000FCFA en soirée de 18h à 21 heures pendant la même période.

Public cible :

Chauffeurs de personnalités, de personnels, Responsables de parcs automobiles….

Méthodologie

Les méthodologies participatives et d’andragogie seront utilisées dans le cadre de cette formation.

Exposé théorique ;

Études de situations pratiques ;

Partage d’expériences

Exercices pratiques

Travaux pratiques sur véhicules automobiles : mécanique auto et règles de bonne tenue du véhicule

La formation se fait en français

Le Mooré et le Dioula sont également utilisés pour les participants n’ayant pas de bonnes connaissances du français.

Services offerts aux participants (formation en journée)

Kit de participant

Organisation matérielle de la formation

Pause-café

Pause-déjeuner

Animation de la formation

Supports/modules de la formation

Attestations

Rapportage

Contacts

Pour les inscriptions/informations, merci de nous joindre sur les numéros suivants : Tél/WhatsApp/Signal/Telegram : +226 70.36.45.39 ou au 0022675.72.08.55. E-mail : [email protected]

II. FORMATION DES COURSIERS ET AGENTS DE LIAISON

Contexte

Le bon fonctionnement au quotidien de l’administration repose aussi sur des agents de liaison qui sont l’interface entre l’administration et l’extérieur à travers la ventilation du courrier. Malheureusement, il convient de faire observer que le métier d’agents de liaison ne fait pas l’objet de formation dans les écoles et instituts de formation. Ils sont formés sur le tas. Du constat fait au plan professionnel, il ressort des manquements aux règles déontologiques et du métier dus à l’absence de formation de base et de formations continues.

Ces manquements impactent fortement sur l’image et les rapports de l’institution avec ses partenaires. Au regard de ces constats, le cabinet CREFAS Consulting group a décidé de former les agents de liaison sur les missions et responsabilités afin de leur permettre d’apporter efficacement leurs contributions à l’exécution des missions dévolues au service administratif.

Cette formation permettra aux agents de liaison de s’approprier leurs rôles et leurs responsabilités dans l’optimisation du rendement des entreprises et institutions.

Objectifs de la formation

Cette formation vise de façon générale à permettre aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités opérationnelles sur leurs rôles, responsabilités et sur les questions de déontologie de leur profession.

De façon spécifique, elle permettra aux participants de :

– appréhender l’importance du rôle, de la place et des responsabilités de l’agent de liaison dans l’administration ;

– appréhender au mieux l’emploi d’agents de liaison ;

– s’approprier les attributions de l’agent de liaison ;

– appréhender les règles de déontologie administrative ;

– appréhender les règles/techniques de traitement et de gestion du courrier ;

– acquérir de nouvelles aptitudes et attitudes en matière d’accueil, de communication et de comportement ;

– S’approprier les outils et stratégies modernes pour la réussite de la mission d’agent de liaison et de coursier ;

– Développer les aptitudes et réflexes liés au métier ;

– Apprendre à gérer le temps et les priorités dans l’exécution de leurs tâches.

Public cible

Le public visé par la formation est composé de :

Agents de liaison ;

Coursiers ;

Toutes autres personnes intéressées.

Lieu, date et coût de la formation

5 au 7 décembre 2024, à Ouagadougou

Le coût de la formation est de 150 000FCFA en jour (8 h30 à 15 heures) et de 75 000FCFA en soirée de 18h à 21 heures pendant la même période.

Pour information/Inscriptions :

Pour les inscriptions/informations, merci de nous contacter au 00226 70 36 45 39/ 75 72 08 55, ou par mail à [email protected] ou télécharger la fiche d’inscription sur le lien :

https://drive.google.com/file/d/1y-5eNS_YIHKLzHrbdn96nVWAjW9jBf_n/view?usp=sharing

Consultez également le catalogue de nos formations sur le lien:

https://drive.google.com/file/d/1HrLv1oQaB9kfIOdKTMRy_E9PYaULwuwX/view?usp=sharing

