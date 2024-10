publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre d’État, porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le premier ministre, a procédé au lancement officiel de la campagne nationale pour la fin de la défécation à l’air libre et pour un assainissement géré en toute sécurité au Burkina Faso, le jeudi 24 octobre 2024 à Soubga, dans le Centre-Est.

La suite après cette publicité

Jean Emmanuel Ouédraogo, Ministre d’État et représentant le Premier ministre, a indiqué que l’accès universel à un assainissement durable des eaux usées et excreta est un enjeu crucial pour la santé publique, le développement économique et la préservation de l’environnement.

« Mon Gouvernement, à travers le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, ambitionne engager des actions fortes dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excreta. D’où le lancement de cette campagne nationale dénommée (Assainissement Géré en toute Sécurité) qui permettra à l’ensemble des acteurs d’agir davantage pour booster l’accès à l’assainissement et soutenir ainsi la réinstallation et le relèvement des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine », a-t-il précisé le représentant du premier ministre.

En effet, l’assainissement géré en toute sécurité est une approche globale qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement en assurant une gestion sûre des excréments. Il s’agit de garantir l’accès à des toilettes améliorées, individuelles et correctement gérées, ainsi qu’à un système de traitement des eaux usées efficaces.

Selon le ministre en charge de l’environnement, Roger Baro, l’heure est assez criarde et il est d’autant plus que nécessaire de prendre les questions de l’Objectif Durable de Développement (ODD) à bras le corps.

« Vous avez été témoin du lancement de la campagne nationale d’assainissement avec un concept d’assainissement géré en toute sécurité. Cela vient en plus de ce que nous avions déjà lancé à savoir la campagne de la fin de la défécation à l’air libre. L’année 2030 arrive, c’est le rendez-vous pour vérifier la mise en œuvre des ODD, notamment l’ODD 6, accès de tous à l’assainissement dans notre pays, nous sommes déjà dans la dynamique », a-t-il mentionné.

A l’écouter, le ministère de l’environnement présage une avancée significative pouvant passer de 28% d’accès à un taux ambitieux de 80% en 2030. Et pour y parvenir, un programme d’envergure sera mis en place.

Notamment la réalisation d’ouvrages d’assainissement, la réalisation de 15 stations de traitement de boue de vidange, l’équipement des espaces institutionnels et publics en ouvrages d’assainissement et la mise en place d’un mécanisme de gestation de la filière assainissement des eaux usées.

In fine, cette cérémonie en plus de donner des certifications à certains villages qui militent pour mettre fin à la défécation à l’air libre, a permis de faire une collecte de fonds, pour venir en aide aux personnes affectées directement par la crise sécuritaire.

Jules César KABORE

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite