22e Journée Mondiale des Toilettes : Zéro défécation à l’air libre, en ligne de mire à l’horizon 2030

Le Burkina Faso a commémoré en différé la 22e Journée Mondiale des Toilettes (JMT) dans la commune rurale de Ipelcé dans la région du Centre-Sud le mardi 21 novembre 2023. Cette célébration a été marquée par le lancement des travaux de deux projets d’assainissement et d’accès à l’eau potable au profit des populations.

À l’instar de la communauté internationale, le Burkina Faso commémore chaque année la Journée Mondiale des Toilettes le 19 novembre. Cette année au niveau national, elle est commémorée en différé sous le thème « Assainissement et cohésion sociale », ce mardi 21 novembre 2023 dans la commune de Ipelcé, dans la région du Centre Sud.

Cette commémoration est marquée par le lancement des travaux du Projet de Promotion de l’Hygiène, de l’Eau Potable, de l’Assainissement et de Renforcement de la Résilience de la population au COVID-19 et au changement climatique en milieu rural dans 8 provinces au Burkina Faso (PHEPA-8P) et du Projet d’Amélioration des Services d’Eau Potable et d’Assainissement pour le renforcement de la résilience (PASEPA-2R) financés par la Banque Africaine de Développement (BAD).

« D’un coût d’environ 33 milliards de FCFA bénéficiant de l’appui de la Banque africaine de développement, et visant à améliorer les services d’hygiène, d’eau potable et d’assainissement dans 6 régions du Burkina dont celle du Centre Sud, tout en y renforçant la résilience des populations les plus vulnérables », a indiqué Daniel N’doye, représentant résident de la BAD au Burkina Faso.

Pour Roger Baro, ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, l’objectif de cette journée commémorative est de faire un plaidoyer auprès des acteurs et de sensibiliser les populations sur l’importance de l’hygiène et de l’assainissement.

Le Burkina Faso vise zéro défécation à l’air libre, par ricochet l’atteinte des Objectifs du Développement Durable ODD à l’horizon 2030. « Le Burkina Faso a beaucoup d’efforts à faire. C’est 27,5% en terme d’accès à l’assainissement. C’est pourquoi le Gouvernement de Transition avec le leadership de son président le Capitaine Ibrahim Traoré, nous avons voulu accélérer les choses pour aller de l’avant et être au rendez-vous », a-t-il expliqué.

D’ailleurs pour Roger Baro, un meilleur assainissement est un ferment pour la cohésion sociale, car dit-il, « les toilettes sont des lieux où on se met à l’aise. Quand là-bas tout va bien, les gens peuvent bien collaborer. Dans les quartiers, la manière dont vous gérez vos eaux usées peut définir vos relations avec les voisins ».

Poco Tapsoba, représentant du PCA de CIM Faso, parrain de la cérémonie, ajoute que les toilettes sont des éléments clés de développement durable ayant un impact sur la santé publique, l’environnement, l’économie et le bien-être social.

« J’invite les acteurs du secteur privé à réfléchir sur les responsabilités collectives envers l’assainissement. Pour faciliter l’accès aux matériaux de qualité pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement durable au profit des populations, nous concédons une remise de 2500 F CFA sur chaque tonne de ciment éléphant achetée dans le cadre des projets lancés lors de cette journée mondiale des toilettes », a-t-il laissé entendre.

Cette journée dédiée à l’assainissement a été l’occasion pour le gouvernement et ses partenaires de faire un don de 6, 5 tonnes de riz et de maïs, soit 260 sacs de 25 kilogrammes, 112 cartons de savons, 50 poubelles, ont été remis à des personnes déplacées internes de la localité hôte.

Akim KY

Burkina 24

