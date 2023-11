Journée mondiale des toilettes au Burkina Faso : Hine Manfo montre l’exemple

publicite

0 Partages Partager Twitter

Chaque 19 novembre est célébrée la journée mondiale des toilettes. En prélude à cette date l’entreprise Hine Manfo a lancé une initiative, ce samedi 18 novembre 2023 à Ouaga inter. Chantal Bougma, promotrice de Hine Manfo, a expliqué que c’est une entreprise qui évolue dans le secteur de l’hygiène et l’assainissement.

La suite après cette publicité

L’entreprise Hine Manfo a lancé une initiative dénommée « éco-toilette Hine Manfo », comportant des toilettes écologiques et économiques, selon la promotrice. Il s’agit de sanitaires implantés dans un conteneur comprenant deux douches, deux toilettes et deux urinoirs. Chantal Bougma a fait comprendre que ces toilettes utilisent la technologie Biofil.

A l’écouter, le système des toilettes Biofil assure une séparation rapide des solides et des liquides, la décomposition aérobie des solides et la bio-filtration des eaux usées.

« Ce qui va empêcher la fermentation qui est la cause des odeurs et des mouches dans les toilettes. L’eau usée va être drainée et infiltrée dans le sol et les solides vont être avec les enzymes et être asséchés en un temps record. Ce qui donne zéro odeur, zéro mouche dans les toilettes avec une vidange très espacée dans l’ordre des années », a-t-elle relevé.

Egalement, Hine Manfo est spécialisée dans la gestion des toilettes publiques. « Nous avons constaté que dans la ville de Ouagadougou, il y a tellement de toilettes qui sont hors d’usage. On a sillonné les marchés et les yaars. Il y a souvent 6 box mais c’est seulement 2 qui marchent et les autres sont hors d’usage. Il faut nous confier la gestion pour assurer l’accès à un lieu d’aisance hygiénique », a-t-elle lancé.

Chantal Bougma, a souligné que l’hygiène et l’assainissement font partie d’un besoin personnel. Pour elle, ce n’est pas simple pour une femme de se soulager publiquement assez facilement dans la ville de Ouagadougou.

Alors, la directrice générale de l’assainissement des eaux usées et excréta, Julienne Tiendrébéogo, a salué cette initiative. « Le besoin en ouvrage d’assainissement surtout en toilettes dans nos rues et dans nos villes, c’est vraiment une réalité. La population se plaigne de la non disponibilité de toilettes publiques. Quand on voit un acteur du secteur privé qui manifeste le désir de venir dans ce domaine et de proposer des toilettes écologiques, ça ne fait que nous réjouir », a-t-il indiqué.

Elle a précisé que le gouvernement investit énormément dans l’assainissement. « Mais au regard de l’ampleur des besoins et des défis énormes qui existent dans le domaine de l’assainissement, l’accompagnement est utile et nécessaire pour appuyer les actions du gouvernement », a-t-elle souligné.

Lancina Ky, parrain de la cérémonie, a indiqué que la question de la propriété de la ville est une préoccupation importante pour tout le monde. « Cette initiative mérite d’être encouragée. Ce qui va contribuer à rendre la ville propre », a-t-il déclaré.

Le 1er vice-président de la gare Ouaga-Inter, Moumouni Nombré, a salué l’initiative. « Comme la gare est grande et s’il n’y a pas assez de toilettes, beaucoup de personnes se soulagent dans la nature. Avec ce dispositif, la défécation à l’air libre autour de la gare est finie. Si quelqu’un défèque à l’air libre c’est qu’il est de mauvaise foi », a-t-il clamé.

En rappel, l’entreprise Hine Manfo est actuellement implantée dans 5 villes à savoir Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Léo, Gaoua et Tenkodogo et emploie une vingtaine de personnes.

Écouter l’article

publicite