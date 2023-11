Burkina Faso : Les « orphelins de Sankara » apportent leur « soutien indéfectible et sans condition » au Capitaine Ibrahim Traoré

publicite

L’Association pour la solidarité et l’amitié des anciens étudiants formés à Cuba (ASAC-BF) s’est prononcée sur la situation de la nation, ce samedi 18 novembre 2023 au Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou.

« Cela fut, une grande fierté et un grand soulagement pour nous, anciens étudiants formés à Cuba et communément appelés les orphelins de Sankara d’avoir été des témoins vivants de l’élévation de notre père spirituel et président feu Capitaine Thomas Sankara au rang de héros de la nation par les autorités de la Transition », s’est réjoui Stanislas Paténéma Damiba, président de l’association pour la solidarité et l’amitié des anciens étudiants formés à Cuba (ASAC-BF).

Pour lui, l’hommage que le président de la Transition le Capitaine Ibrahim Traoré a rendu au père de la révolution burkinabè, la pose de la première pierre pour la construction du mausolée de Thomas Sankara et la rebaptisation du boulevard Charles de Gaulle en boulevard Thomas Sankara, sont autant de motifs de satisfaction pour ces orphelins de Sankara.

Aussi, par la voix de leur président, les membres de cette association ont réitéré leur « soutien indéfectible et sans condition, à la Transition dirigée par le Capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement de combat pour leur lutte constante ».

Ils ont également salué la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) et souhaité la création d’une union monétaire des trois États de l’Alliance (Mali, Burkina Faso, Niger).

Cela, a estimé le président de l’association, va consacrer l’indépendance économique et politique de ces pays. Ces anciens étudiants de Cuba n’ont pas manqué au cours de cette conférence de presse de condamner « les blocus injustes et criminels imposés aux peuples frères cubain, brésilien qui entravent leur développement ».

Ils ont aussi manifesté leur soutien au peuple palestinien qui, ont-ils fait savoir, « subit actuellement un génocide sans précédent face au silence complice de la communauté internationale ». Pour terminer, les orphelins de Thomas Sankara ont demandé au président Ibrahim Traoré de prendre des mesures courageuses afin de mettre de l’ordre dans plusieurs domaines dont la réhabilitation du stade du 4 août, l’aéroport de Donsin dont le délai de mise en service a déjà expiré.

Le sieur Damiba et ses camarades ont aussi demandé au dirigeant de favoriser la création d’une téléphonie nationale digne de ce nom. Dans la foulée, ils ont appelé la population à prendre un exemple de discipline, de patriotisme et de solidarité sur les anciens étudiants formés à Cuba qui « ont subi toutes les formes d’injustice depuis plus de 30 ans, mais qui n’ont jamais posé des actes tendant à mettre à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble malgré leur grand nombre sur toute l’étendue du territoire national ».

