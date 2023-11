Journée du fournisseur minier du Burkina Faso : Les enjeux et défis de la gouvernance du contenu local au cœur de la 4e édition

publicite

L’Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et services miniers (ABSM), face à la presse ce samedi 18 novembre 2023 à Ouagadougou, a principalement annoncé la tenue de la 4e édition de la Journée du fournisseur minier (JFM).

La 4e édition de la Journée du fournisseur minier (JFM) du Burkina Faso se tiendra du 06 au 07 décembre 2023 à Ouagadougou à la salle des fêtes de Ouaga 2000 autour du thème « Enjeux et défis de la gouvernance du contenu local dans le secteur minier burkinabè », a informé Noel Ouédraogo, porte-parole de l’Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et services miniers (ABSM), initiatrice dudit événement.

L’innovation majeure cette année à côté des rencontres B2B et des expositions, a fait remarquer Noel Ouédraogo, c’est l’organisation d’une activité avec les étudiants en lien avec les activités connexes dans les mines à savoir la fourniture de biens et services.

A l’apothéose de l’édition, notamment à la soirée de clôture, il est prévu « des remises de prix à la mine modèle en matière de consommation locale de biens et services, à la meilleure banque en termes d’accompagnement et de produits adaptés et à deux champions nationaux en matière de fourniture de biens et de services », a dit M. Ouédraogo.

Bilan en 4 éditions

« De la 1re à la 4e édition, nous sommes passés à 95% des textes et des éléments qui doivent permettre aux textes d’être appliqués. Et en son temps, nos plaidoyers, c’est que ces textes pris allaient nous permettre de multiplier les impôts, les emplois, les gains des fournisseurs miniers et d’autres éléments connexes par 4.

Et quand vous écoutez les chiffres, nous passons de ce gain de 79 milliards à multiplier par 4. Aujourd’hui, nous sommes en train d’aménager les calculs, sinon nous dirons que nous avons explosé ce que nous attendons en 2026 à partir de cette année », a indiqué Yves Zongo, président de l’ABSM en termes de bilan depuis la 1re édition de la JFM.

« La particularité de la Journée du fournisseur minier, c’est qu’elle est d’abord nationale et elle travaille à ce que le portefeuille des acteurs nationaux s’élargisse et s’intensifie », a souligné Yves Zongo. La 4e édition de la JFM, c’est aussi 4 pays invités (le Ghana, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali) ; 500 participants et 50 exposants.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

