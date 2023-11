Mondial U17 : Burkina Faso – Corée du Sud (2-1), une victoire qui sauve l’honneur !

publicite

Enfin une victoire pour les Étalons cadets à la Coupe du monde U17. Battus par la France (3-0) et les Etats-Unis (2-1), les Etalons devaient simplement s’imposer pour sauver l’honneur dans la compétition. Ils ont enregistré leur seule victoire de la compétition en battant la Corée du Sud.



Après avoir mené dans le jeu pendant tout le début de la rencontre, les Burkinabè voient les multiples tentatives enfin récompensées. Jack Diarra, titularisé cette fois ci, est bien servi par Baldé Souleymane Bah dans la surface.

D’un tir du bout du pied, Jack Diarra glisse le ballon dans les buts pour permettre aux Poulains de Brahima Traoré de prendre l’avance. Les Burkinabè évoluent plus à l’aise. Mais, le goal différentiel compte pour se classer parmi les quatre meilleures équipes classées troisièmes afin d’accéder aux huitièmes de finale.

Mais non. Après la pause où les Étalons mènent sur un score étriqué, ils se font surprendre. A peine revenu des vestiaires (49e minute), Kim Myung-jun permet aux Sud-Coréens de revenir à égalité. Tout à refaire. Les Etalons multiplient les attaques et les frappes au but (15 contre 2 pour la Corée en 75e minute). Le seul tir cadré de la Corée du Sud U17 est un but.

Les Etalons recommencent alors. Les attaques se succèdent. Mais, Souleymane Alio, Emmanuel Ouédraogo sont bien maladroits devant les buts. C’est Aboubakar Sidiki Ouattara qui finit par trouver la faille d’une frappe limpide. Il met le ballon dans la lucarne. 2 à 1 pour les Etalons U17. Mais la sérénité n’est pas de mise.

La Corée du Sud essaie d’égaliser. Isidore Traoré sort une parade en fin de match. Malgré cette victoire, les moins de 17 ans Burkinabè quittent la compétition car n’étant pas parmi les quatre meilleurs troisièmes de la compétition.

