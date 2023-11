Mondial U17 : « On va chercher cette qualification », dixit Brahima Traoré

publicite

Deux matchs. Deux défaites. Le bilan est négatif pour les Étalons à ce stade des phases finales de la Coupe du Monde U17 qui se tient en Indonésie. Après une défaite contre la France (3-0) et les États-Unis (2-1), le sélectionneur des Étalons, Brahima Traoré, croit encore aux chances de qualification de son équipe.

« Bien sûr qu’on a des regrets », commente à chaud Brahima Traoré, l’entraîneur principal des Étalons après la défaite des Étalons face aux États-Unis (2-1) ce mercredi 15 novembre 2023 à l’occasion de leur deuxième sortie. Cette défaite réduit les chances de qualification des moins de 17 ans Burkinabè.

Selon Brahima Traoré, ses joueurs ont commis les mêmes erreurs que lors de la défaite face à la France. « C’est comme au premier match. On a des occasions, on ne marque pas. Quand, eux, ils ont les occasions, ils marquent », regrette Brahima Traoré.

Chercher une place de meilleure troisième

Les Burkinabè n’ont plus forcément leur destin en main. Mais, il reste encore un match. En cas de victoire, les Étalons pourraient se qualifier en tant que l’une des équipes classées meilleures troisièmes.

Le sélectionneur des moins de 17 ans du Burkina Faso y croit : « On va jouer le dernier match à fond pour être parmi les trois meilleurs troisièmes. On va aller chercher les trois points. Il n’y a plus rien à calculer. On va aller chercher la victoire. On va voir si on a une chance d’être parmi les trois meilleurs troisièmes. On va aller chercher cette qualification ».

Les Étalons du Burkina Faso affrontent la Corée du Sud le samedi 18 novembre 2023 à 12 heures temps universel.

