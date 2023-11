Créances de la SONATER : Plus de 11 milliards F CFA à recouvrer par l’État burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les créances de la Société nationale d’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER) restent importantes et se chiffrent à 11 598 370 762 francs CFA dont 4 061 382 097 francs CFA au titre des créances clients et 7 536 988 665 francs CFA au titre de la subvention de l’État. Ce mercredi 15 novembre 2023, les responsables de la société ont annoncé le début des actions pour recouvrer ces fonds.

La suite après cette publicité

Depuis 2015, la Société nationale d’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER) a réalisé quatre (04) opérations de mise à disposition d’équipements aux producteurs agricoles. Il s’agit principalement de l’opération de cinq cents (500) tracteurs de 2017, l’opération sur les autres équipements agricoles (motoculteurs, motopompes, batteuses, égreneuses…) en 2018, l’opération de quatre cents (400) tracteurs de 2019, l’opération de cinq cents (500) tracteurs de 2021.

521 tracteurs pour un montant 3 893 951 989 francs CFA ; 114 motopompes pour un montant de 169 816 090 francs CFA ; 23 remorques agraires pour un montant de 28 763 480 francs CFA ; autres équipements (sous-soleuses, charrue à socs, etc.) pour un montant de 32 367 480 francs CFA, pour un total de à 4 124 899 039 francs CFA comme ventes à crédit enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre du PDMA-SSH.

Pour les créances, à ce jour, elles se chiffrent à 497 897 497 francs CFA et décomposées ainsi qu’il suit : l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) : 126 475 583 francs CFA ; la Table Filière Banane (TFB) : 30 461 266 francs CFA ; les particuliers : 212 473 206 francs CFA ; les autorités/anciennes autorités de l’État : 128 487 442 francs CFA.

Pour ce qui est du montant des créances liées à la vente des équipements agricoles par la SONATER, il s’élève à 3 563 484 600 francs CFA. La Direction Générale des Aménagements Agro-pastoraux et du Développement de l’Irrigation : 104 752 600 francs CFA pour l’opération de 2018 ; l’Union Nationale des Producteurs Semenciers du Burkina (UNPSB) : 485 391 250 francs CFA pour l’opération de 2019 ;

La Chambre Nationale d’Agriculture : 194 103 000 francs CFA pour l’opération de 2019 ; l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina (UNPCB) : 2 508 200 000 francs CFA pour l’opération de 2021 ; le Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricoles pour l’opération de 2021(PRMA) : 259 585 750 francs CFA pour l’opération de 2021.

« Malgré des actions entreprises pour recouvrer ces fonds, les créances de la SONATER restent importantes et se chiffrent à 11 598 370 762 francs CFA dont 4 061 382 097 francs CFA au titre des créances clients et 7 536 988 665 francs CFA au titre de la subvention de l’État », a rappelé Issaka Compaoré Directeur général de la SONATER.

Au regard de ce qui précède, la SONATER, à travers le Ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (MARAH), pourrait retenir à la source, les subventions annuelles allouées aux organisations professionnelles à concurrence du montant de leurs créances respectives au profit de la SONATER, procédera à la publication de la liste des débiteurs dans un journal de la place à l’expiration du délai, etc.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite