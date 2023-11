Contribution à l’effort de paix : Le Burkinabè Li YUBAO de China Yunhong international holding offre plus de 421 millions de F CFA

Son excellence madame le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, a présidé, ce mardi 14 novembre 2023 à Ouagadougou, une cérémonie de réception d’un chèque de 421 700 000 de la part de Li YUBAO, président directeur général de China yunhong international holding au titre de sa contribution à l’effort de paix en tant que Burkinabè, car naturalisé il y a un an.

Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’appel du chef de l’Etat à une contribution au Fonds de soutien patriotique et viendra aider à soulager les populations dans le besoin, a indiqué son excellence madame Olivia Ragnaghnewendé ROUAMBA. Pour la cheffe de la diplomatie burkinabè, c’est « un acte fort de patriotisme et une démonstration de son attachement pour le Burkina Faso ». C’est pourquoi, elle a au nom du chef de l’Etat, remercié le donateur monsieur Li YUBAO, naturalisé Burkinabè il y a un an.

Quant au donateur dont l’entreprise fait dans la prise en charge des personnes âgées et enfants depuis 13 ans, il a soutenu qu’il va continuer les « bonnes actions comme il le fait en Chine ». Ces actions vont encore se renforcer ici au Burkina Faso, selon monsieur Li YUBAO président directeur général de China yunhong international holding, une entreprise qui envisage de nombreux projets au Burkina Faso.

Source : DCRP/ MAECR-BE

