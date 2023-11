Culture : Ka Cora retrouve sa voie avec Atchonga, son 2e album discographique

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après sa dernière sortie musicale en 2018, l’artiste musicienne burkinabè Ka Cora revient sur la scène et plus que jamais déterminée à s’imposer sur l’arène musicale burkinabè. Afin de marquer son grand retour, elle a dédicacé son nouvel album le mardi 14 novembre 2023. Fort de 12 titres, l’opus aborde des thématiques d’actualité.

La suite après cette publicité

Cinq ans sans produire d’album, l’artiste musicienne Ka Cora est désormais prête à reconquérir les scènes du territoire national en commençant par sa ville natale, Pô. Elle affirme avoir retrouvé sa voie. « Mon deuxième album Atchonga, j’ai retrouvé ma voie en cinq ans de carrière, je sais aujourd’hui que c’est mon travail, c’est ce que je dois faire pour vivre. Même si je dois faire autre chose à côté, ça doit venir après la musique… A travers cet album je veux dire que Ka Cora ne fait plus de tâtonnements, c’est véritablement la voie que j’ai choisie », a-t-elle révélé.

Fruit d’une auto production, l’artiste qui vient de lancer son opus de 12 titres entend égailler le cœur de ses fans avec des thèmes d’actualité tels que l’argent, le mariage et la trahison. Elle est fière de sa culture et porte un grand amour à sa langue maternelle mais ne s’empêche pas non plus d’exprimer son talent en anglais ou en français, question d’apporter plus de couleurs à son œuvre.

En termes de perspectives, Ka Cora part à la conquête du stade municipal de son Pô natal, le 22 décembre 2023. Mais pas que. Par la même occasion, l’artiste qui évolue également dans l’humanitaire souhaite lancer la Fondation Ka Cora, le 23 décembre 2023. A l’entendre, cette initiative est une manière pour elle de venir en aide aux personnes démunies.

« Je fus un enfant démuni, j’ai perdu mes parents très tôt et ce sont les associations caritatives qui m’ont épaulées jusqu’à ce que je termine mon cursus scolaire et devenir enseignante avant de prendre la disponibilité pour me focaliser dans la musique. Donc aider les enfants démunis est une obligation pour moi », confesse l’artiste.

L’album Atchonga est désormais disponible sur le marché des disques, au prix unitaire de 10.000 FCFA, la clé USB.

Écouter l’article

publicite