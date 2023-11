Résilience des acteurs de l’éducation : Le Ministre Délégué Mahamadou SANA encourage une enseignante de la Région du Centre-Est

publicite

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Divisionnaire de Police, Mahamadou SANA, a reçu le mardi 21 novembre 2023, à Ouagadougou, l’une des lauréates du prix du meilleur enseignant résilient de la Région du Centre-Est. Elle a été félicitée et encouragée par le Ministre Délégué pour avoir fait preuve de résilience avec ses élèves dans une localité en proie à l’insécurité.

« A l’occasion de la 18e édition de la journée régionale de l’Excellence scolaire dans la région du Centre-Est, où j’étais parrain de la cérémonie, j’ai été édifié par le parcours d’une enseignante », a déclaré d’entrée, le Ministre Délégué, Mahamadou SANA. En effet, explique-t-il, l’enseignante en question a refusé d’abandonner ses élèves dans une localité où toute l’administration publique avait quitté du fait de l’insécurité.

Non seulement, elle a tenu à rester, mais elle a surtout réalisé un taux de succès de 100% au Certificat d’Etude Primaire (CEP), session 2023, avec ‘’ses enfants’’ dans ce contexte. C’est pourquoi, j’ai tenu à la recevoir pour l’encourager et la féliciter pour sa résilience. Pour lui, cette lauréate du prix du meilleur enseignant résilient de la Région du Centre-Est est un modèle vivant de détermination, de courage et d’abnégation dans cette lutte contre le terrorisme.

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Divisionnaire de Police, Mahamadou SANA, a saisi l’occasion pour encourager le monde éducatif qui, pour lui, est un maillon essentiel dans la lutte contre le terrorisme.

« A l’image de cette enseignante, nous sommes conscients que bien d’autres enseignants accomplissent leur mission dans des circonstances parfois difficiles », a déclaré le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité. « C’est pourquoi, je voudrais, au nom du Gouvernement et des plus hautes autorités de ce pays, traduire mes encouragements à tous ses braves enseignants », a-t-il déclaré.

La lauréate du prix du meilleur enseignant résilient de la Région du Centre-Est a indiqué qu’elle a pu réaliser cette prouesse grâce au soutien indéfectible de ses élèves. « Restez avec nous, madame, quand ils vont venir, nous allons vous couvrir pour qu’ils ne puissent pas tirer sur vous », a-t-elle rapporté, de la part de ses élèves. Elle a par ailleurs souligné que sa classe a également réalisé un taux de succès de 100% à l’entrée en 6e.

La lauréate du prix du meilleur enseignant résilient de la Région du Centre-Est a été primée lors de la Journée de l’Excellence Scolaire (JES) 2023.

Source : DCRP/MATDS

