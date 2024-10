17e édition du SIAO : Faire de l’artisanat un facteur de transformation structurelle des économies et de promotion de l’emploi pour la jeunesse

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé le vendredi 25 octobre 2024, la cérémonie officielle d’ouverture de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) placée sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».

La suite après cette publicité

Dans son discours prononcé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA, le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a salué « l’importance capitale » du thème qui met en avant le rôle déterminant de l’artisanat dans le développement économique et social de l’Afrique tout en soulignant l’implication et l’engagement de la jeunesse dans ce secteur.

Selon le parrain de cette 17e édition du SIAO, le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane BOUGOUMA, « l’entreprenariat dans un secteur productif comme celui de l’artisanat peut être un facteur clé de la transformation structurelle de notre économie au regard de son fort potentiel de création d’emplois ».

En effet, l’artisanat contribue à plus de 20% dans le Produit intérieur brut (PIB) du continent et emploie 60 millions de personnes majoritairement des jeunes.

Pour faire de ce secteur important un atout pour le développement économique et social et pour la lutte contre le chômage, le Président du Faso a mentionné, dans son discours, les mesures fortes prises pour soutenir les acteurs du secteur et booster la consommation des produits de l’artisanat. Il s’agit entre autres, de la labélisation de certains produits artisanaux (le Faso Dan Fani, le Koko Dunda, le chapeau de Saponé, le beurre de karité et le poulet bicyclette), de l’accord-cadre entre le gouvernement et la Chambre des métiers de l’artisanat, de l’instauration des journées dédiées au consommer local et à l’engagement patriotique, du port obligatoire du Faso Dan Fani et du Koko Dunda à l’occasion des cérémonies officielles.

Lire également 👉 SIAO 2024 : Le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement lancé la 17e édition

Dans cette perspective, le gouvernement a également mis à la disposition des artisans des kits de production et des métiers à tisser, assuré le renforcement des capacités de ces acteurs à travers des formations qualifiantes axées sur les compétences nécessaires pour répondre aux exigences du marché, et construit un centre d’appui à la transformation artisanale du coton.

« Ces actions démontrent l’engagement du gouvernement et des acteurs du secteur à faire de l’artisanat un pilier de développement économique », a souligné le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Quant au parrain, il a rassuré « de mon engagement personnel et celui de la Représentation nationale à soutenir toutes les initiatives et approches tendant à faire de l’artisanat un secteur qui participe à la transformation de notre économie et à notre développement ».

Aux côtés du Président de l’ALT, le styliste modéliste François 1er est le parrain artistique de cette 17e édition du SIAO. 30 pays de tous les continents, 4 000 exposants, 150 acheteurs et visiteurs professionnels, 350 journalistes, 355 000 visiteurs grand-public y sont attendus.

Le SIAO 2024 est marqué par la présence de délégations de nombreux pays, témoignage « de la confiance et de la solidarité internationale envers le Burkina Faso dans sa quête constante d’indépendance réelle et sa souveraineté », selon le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Le Mali et le Niger, membres de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES) sont les pays invités spéciaux de cette édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou. Ils sont représentés par des délégations importantes conduites par leur ministre chargé de l’artisanat, symbole de la force des liens fraternels et solidaires qui unissent nos peuples.

L’innovation majeure de cette 17e SIAO est le « village AES » qui concentre en un lieu la richesse de la création des artisans de l’espace AES.

La coupure symbolique du ruban par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, ouvre une dizaine de jours dédiés à la promotion et à la valorisation de l’artisanat africain dans la capitale burkinabè.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite