Bobo-Dioulasso : L’Association LIEN mobilise les forces économiques et associatives pour un forum

À l’initiative de l’Association LIEN, un forum s’est tenu à Bobo-Dioulasso le 19 juillet 2025 pour renforcer la collaboration entre acteurs économiques et associatifs, dans un esprit de soutien au nouveau bureau consulaire de la Chambre de commerce.

Organisé par l’Association professionnelle Leadership, Innovation, Entrepreneuriat (LIEN), le Forum des Acteurs Économiques et Associatifs a permis d’ouvrir un espace de dialogue constructif autour des défis et opportunités liés au développement économique national .

L’un des objectifs centraux de ce forum était d’accompagner le nouveau bureau consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie, à travers un engagement collectif des forces vives de la région.

Entrepreneurs, responsables d’associations, activistes et leaders d’opinion ont répondu présents pour marquer leur adhésion à une dynamique de collaboration plus structurée.

Dans son intervention, Achille Ouédraogo, président de LIEN, a rappelé l’historique et la mission de l’association née en 2016 à Bobo-Dioulasso. Neuf ans après sa création, LIEN entend plus que jamais être un acteur de transformation économique.

« LIEN va travailler à innover son usine d’entrepreneuriat dans plusieurs domaines d’activités. Nous allons de façon imparable révolutionner l’économie », a-t-il affirmé, saluant par ailleurs la vision économique du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Un engagement salué par les autorités régionales

La Gouverneure de la région d u Guiriko (Ex Hauts-Bassins ) , Mariama Konaté/Gnanou, a exprimé son admiration pour la démarche de LIEN, qu’elle a qualifiée de « symbole de fidélité, d’unité et de solidarité ».

Elle a insisté sur l’importance de l’engagement du secteur privé et des structures associatives pour soutenir les actions gouvernementales :

« Plus que jamais, l’union sacrée entre les acteurs économiques et les organisations entrepreneuriales est essentielle pour créer des opportunités et accompagner l’État dans ses grands chantiers. »

Elle a également réitéré l’appel du Chef de l’État à la mobilisation autour des projets structurants tels que l’initiative Faso Mêbo ou encore la construction de logements pour les déplacés internes.

Une dynamique à inscrire dans la durée

Les travaux ont été marqués par des échanges porteurs de propositions concrètes pour le développement de l’association. L’accent a été mis sur la nécessité de fédérer les intelligences et les efforts pour créer un environnement économique inclusif et innovant. LIEN a annoncé la mise en place de groupes de réflexion (TDA) dont les synthèses alimenteront des recommandations à adresser aux autorités.

Afin de terminer la journée en beauté, l’association LIEN s’est mobilisée pour accompagner l’initiative présidentielle pour la construction et l’embellissement des villes, Faso Mêbo, en apportant 40 tonnes de ciment.

Les membres de l’association ont aussi saisi l’occasion de cette remise pour prêter mains fortes à travers la confection de pavés comme pour dire que l’initiative Faso Mêbo ne doit laisser aucun Burkinabè indifférent.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24