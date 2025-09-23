Leadership africain : Les réformes souverainistes du Burkina Faso mises en lumière à New York

publicite

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUÉDRAOGO a pris part, le lundi 22 septembre 2025, au 7ᵉ Conseil européen des entreprises sur l’Afrique et le Moyen-Orient (ECAM), tenu à l’hôtel Pierre de New York. Cette rencontre, organisée par le think tank The European House Ambrosetti (TEHA), s’est déroulée autour du thème « Les leaders africains pour le changement : renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la recherche, de l’agro-industrie et de l’énergie verte ».

Le Conseil de l’ECAM vise à développer des solutions réalistes, efficaces et durables pour des systèmes de santé et d’éducation plus performants en Afrique et au Moyen-Orient. En ouverture de la rencontre, Monsieur Kamel Ghribi, président de l’ECAM et fondateur du groupe hospitalier privé GKSD Investment Holding et Gruppo San Donato, a exprimé la détermination de son groupement à nouer un partenariat solide avec l’Afrique, notamment dans les domaines de la santé, de l’agro-industrie et de l’énergie, tout en espérant voir émerger, à l’issue de cette rencontre, des opportunités concrètes de coopération.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement burkinabè a rappelé la vision portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, fondée sur la souveraineté nationale et le recours aux ressorts endogènes pour bâtir un développement durable.

Il a mis en lumière plusieurs initiatives présidentielles, parmi lesquelles l’Initiative pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, qui vise à libérer le pays de la dépendance extérieure et à valoriser le travail des producteurs ; l’Initiative pour la santé, destinée à renforcer le système sanitaire national afin d’assurer un accès équitable à des soins de qualité ; et l’Initiative pour une éducation de qualité, qui ambitionne de former une jeunesse compétente, patriote et armée pour les défis du monde moderne.

Ces programmes, selon le Premier ministre, traduisent une dynamique cohérente de transformation sociale et économique, et participent à l’édification d’un Burkina Faso résilient, autosuffisant et fier de son identité.

Le Premier ministre a souligné que l’avenir des relations entre l’Afrique et l’Europe ne peut plus reposer sur une logique d’assistance et de domination, mais doit se construire sur un partenariat équitable, tourné vers l’avenir et respectueux de la souveraineté des États africains. Il a assuré de la disponibilité du Burkina Faso à accueillir toute initiative internationale qui s’inscrit dans ce cadre de respect mutuel et de bénéfices partagés.

