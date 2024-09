12ème Coupe de l’espoir CIMAF Dioulasso : Dragon CB en dames et Cercle Royale chez les hommes sur la plus haute marche du podium

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les rideaux de la 12ème édition de la coupe de l’espoir CIMAF Dioulasso sont tombés le samedi 7 septembre 2024 à Bobo-Dioulasso. Initié par l’association collectif des jeunes pour le développement de Bobo, ce tournoi Maracaña a été sponsorisé par la société CIMAF. En finale dames, Dragon CB est venu à bout de Amazones par le score de 2 buts à 1 et chez les hommes, Cercle Royale a battu Wifama aux tirs au but. Le directeur général Abdelali TEMSAMANI était représenté par les deux grossistes El hadj Boulou et El hadj Soré.

La suite après cette publicité

Après un score nul et vierge à l’issue du temps réglementaire, il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. C’est pendant cette épreuve fatidique que l’équipe de Cercle Royale a fait la différence en battant celle de Wifama en finale de la 12ème édition de la coupe de l’espoir CIMAF Dioulasso en réussissant 2 tirs sur 3, contre 1 tir de Wifama.

Président du comité d’organisation de cette édition, Abdramane Sanou indique que l’organisation de ce tournoi vise à se donner la main et à parler le même langage. Au regard du contexte sécuritaire que vit le Burkina Faso, il estime que c’est le lieu de faire passer le message à la jeunesse de se donner la main pour faire face à l’hydre terroriste qui endeuille chaque jour des familles.

Le thème « Football : facteur de cohésion sociale, socle du vivre ensemble » pour lui, entend rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui se battent pour que la paix et la stabilité reviennent au pays.

Le capitaine Arouna Ouédraogo, commandant de l’unité d’intervention polyvalente de l’Antenne régionale des Hauts-Bassins, patron de cette édition de la coupe de l’espoir CIMAF Dioulasso, souligne que cette compétition est une aubaine au sein de la jeunesse, du fait pour eux de pouvoir se retrouver pour une jouissance et détecter de jeunes talents à son sein.

« Ce tournoi Maracaña va renforcer la cohésion sociale entre les différentes couches de la société », a-t-il ajouté. Au nom des plus hautes autorités du pays, il appelle chaque Burkinabè à mettre du sien pour que le pays recouvre sa paix et sa quiétude d’antan. Pour lui, chaque Burkinabè doit servir d’agent de renseignement pour que tous ceux qui tenteront de déstabiliser ce pays soient automatiquement interpelés par les FDS.

Il faut préciser que l’équipe vainqueur chez les hommes remporte en plus du trophée 400 mille FCFA, un jeu de maillots, des médailles et 2 ballons. Chez les dames, l’équipe vainqueur gagne 60 mille FCFA, un jeu de maillot et 2 ballons. Des prix spéciaux ont également été attribués.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite