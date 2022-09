Coupe de l’espoir à Bobo : Tonfa Police remporte le prix de la résilience

Le Collectif des jeunes pour le développement de Bobo-Dioulasso a organisé la finale de la 10eme édition de son tournoi de football dénommé « La coupe de l’espoir » le samedi 17 septembre 2022 au terrain de Môguô ma Môguô Wélé de Bobo-Dioulasso. A la fin de cette compétition marquée sous le sceau de la résilience, l’équipe des flics a remporté la coupe avec un score de 1 but à 0. « Ciments de l’Afrique » (CIMAF) en est le sponsor officiel.

La coupe de l’espoir a mobilisé les autorités régionales et une foule de milliers de spectateurs venus des différents quartiers et villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. Cette 10ème édition célébrée sous le thème de la « résilience » en hommage aux FDS a bien porté son nom par la victoire des flics à travers leur équipe « Tonfa police ». Celle-ci a raflé la première place face à l’As de Farakan » avec le score de 1 but à 0.

300 000 francs CFA et des lots pour le vainqueur

A la fin du tournoi qui avait préalablement opposé 57 équipes, les deux finalistes « Tonfa Police » et « L’As Farakan » ont reçu de nombreux lots. Notamment la coupe non restitutive, des médailles d’or, des maillots, 2 tonnes de ciment et la somme de 300 000 francs CFA pour l’équipe championne.

Et des médailles en argent, des maillots, 2 tonnes de ciment et la somme de 200 000 francs CFA pour l’équipe perdante grâce à la générosité de son sponsor officiel qu’est CIMAF.

La CIMAF, sponsor officiel de tous les temps

Selon le Directeur commercial et marketing de CIMAF, Claude Kompaoré, les initiatives de promotion des jeunes entrent dans le cadre de la Responsabilité sociétale de son entreprise. Cela se traduit non seulement par la création d’emplois pour les jeunes, mais aussi l’accompagnement des activités communautaires qu’ils entreprennent.

« Au-delà de notre métier de producteur de ciment de bonne qualité, nous avons également une mission citoyenne de participation aux activités des communautés que nous servons. Nous avons commencé cette aventure depuis une dizaine d’années et nous sommes fiers de la dimension croissante de cette compétition au fil des éditions », explique-t-il.

Federer les jeunes et célébrer les talents

Au-delà de l’aspect fédérateur des jeunes issus des 33 quartiers ainsi que les villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso, le promoteur du « Tournoi de l’espoir » Aboubacar Sanou, précise que cette compétition vise également à vendre les talents sportifs de la ville de Bobo-Dioulasso et de perpétuer l’héritage des icones du football (Zakaria Traoré, Issoufou Dayo, Franc Lassina Traoré, etc.) qui ont foulé le terrain mythique de Môguô Ma Môguô Wélé qui abrite la coupe de l’espoir.

La cérémonie a été célébrée sous le patronage du Commandant de la 2ème région militaire le Colonel Wilfried Ouédraogo, la présidence du DG de CIMAF, Abdelali Temsamani, le parrainage du DG de la SOFITEX, Jonas Bayoulou et le co-parrainage du Docteur enseignant chercheur Tahirou Sanou.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

