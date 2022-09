Relations bilatérales et sécurité : Le Koweït se tient aux côtés du Burkina Faso

(New York, dimanche 18 septembre 2022) En séjour à New York dans le cadre de la 77e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, la ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur s’est rendue à la mission permanente du Koweït à New York où elle a échangé avec son homologue Koweïtien.

S.E.Mme Olivia R.ROUAMBA a expliqué ce qui a prévalu à la Transition politique en cours au Burkina Faso, elle a par la suite exprimé le souhait du Gouvernement burkinabè de voir la coopération avec le Koweït se renforcer notamment aux plans militaire et humanitaire.

Et c’est une requête favorablement reçue par S.E.M. Sheikh Dr. Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, ministre koweïtien des Affaires Étrangères. » Le Koweït se tient aux côtés du Burkina Faso pour le soutenir face à ses défis du moment » a t-il déclaré .

Le diplomate Koweïtien s’est également porté volontiers à mener un plaidoyer dans l’espace arabophone afin d’assurer le maximum de soutien au peuple burkinabè.

Le Burkina Faso et le Koweït entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975, ils vont célèbrer bientôt en 2023, le quarantième (40e) anniversaire de la signature de l’accord-cadre couvrant des projets de développement, notamment la construction de routes, de barrages et retenues d’eau au Burkina Faso.

Les deux diplomates ont alors convenu qu’à l’occasion de cette célébration, des bases d’actions fortes vont être redéfinies afin de répondre au mieux aux aspirations profondes du peuple burkinabè, la paix, la stabilité et la sécurité alimentaire.

Source : DCRP/ MAECR-BE

