CFPEM-SST : Le fondateur Ibrahim Ouédraogo désigné meilleur développeur de compétences 2024 au RH – Awards Burkina Faso. Un leadership confirmé

Le 7 septembre 2024, le Fondateur du CFPEM-SST, M. Ibrahim OUÉDRAOGO, a été sacré « Meilleur Développeur de compétences 2024 ». La distinction honorifique, matérialisée par un trophée et une attestation a été remise par le ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, M. Bassolma BAZIÉ, patron de la cérémonie.

Le Prix spécial “Meilleur Développeur de compétences a été décerné par le Réseau des Professionnels en GRH du Burkina Faso au cours de sa soirée gala des RH-Awards qui a eu lieu à Tenkodogo en présence de plusieurs membres du gouvernement.

« Au regard de vos multiples actions pour le développement du capital humain, dans le développement des compétences des cadres d’entreprises et jeunes ayant contribué à de multiples insertions professionnelles, le choix du jury et du comité d’organisation s’est porté sur votre personne pour le Prix spécial Meilleur Développeur de compétences 2024 », ont justifié les organisateurs de l’événement de haut niveau.

Pour le CFPEM-SST, ce Prix spécial décerné par une organisation professionnelle bien avertie témoigne plus que jamais de l’importance de leur centre et de la place prépondérante qu’il occupe dans le paysage des grandes écoles de formation en tant que pôle d’excellence et de référence de la formation technique et professionnelle au Burkina Faso.

« Ce Prix, je le dédie à mes collaborateurs du CFPEM-SST et du CFP VIP Auto et Moto, à la famille ainsi qu’à mes amis et plus particulièrement à la jeunesse dynamique et combative du Burkina Faso qui travaille sans relâche à se prendre en charge et à apporter de la plus-value à une économie nationale résiliente malgré les difficultés », a déclaré M. Ibrahim OUÉDRAOGO.

Expert national de la formation professionnelle en conduite d’engins miniers, des BTP, et en Santé Sécurité au Travail, le Fondateur du CFPEM-SST avec son équipe reste engagé à apporter sa pierre de citoyen pour l’édification d’un Burkina Faso résilient, à travers la formation et le développement de compétences locales.

Le CFPEM-SST saisit l’occasion pour renouveler sa reconnaissance à tous ses partenaires et à toutes les promotions de stagiaires qui se sont succédées depuis 2015, pour leur confiance.

Vive les RH – Awards !

Vive le Burkina Faso ! 🇧🇫

