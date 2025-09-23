Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « Nékré » Tirage – Lundi 22 Septembre 2025

🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nékré »
📅 Résultats du Tirage – Lundi 22 Septembre 2025
🎟️ Tirage N° 2025/113
Les numéros gagnants sont : 64 – 49 – 77 – 16 – 20 🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
