CAN Maroc 2025 : « Si on veut aller loin à la CAN, il faut corriger nos différentes erreurs », dixit Oumarou Sawadogo

Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Oumarou Sawadogo a assisté à la victoire des Etalons (3-0) face au Bénin le 18 novembre 2025. En partance pour la cérémonie des CAF Award, il a profité de l’occasion pour apporter son encouragement aux joueurs.

« C’était une occasion de m’entretenir avec les joueurs et leur dire ce qu’on attend d’eux parce que, actuellement, nous sommes sur la dernière ligne droite pour la CAN. C’est en ce moment qu’il faudrait faire des repérages et motiver les gens. Surtout que les U17 sont en train de nous apporter du baume au cœur. Ce sont eux les ainés qui doivent continuer sur cette lancée des U17 », a expliqué Oumarou Sawadogo.

Pendant la trêve du mois de novembre 2025, les Étalons en plus d’avoir battu le Bénin ont aussi disposé du Niger (3-2). Malgré ces bons résultats, Oumarou Sawadogo se veut prudent. « Les matchs amicaux sont bon à prendre. Toute victoire est bonne à prendre.

Il ne faut pas s’attacher à cette victoire et croire qu’on est bon. Si vous avez remarqué le jeu, on a beaucoup à faire. Si on veut aller loin à la CAN, il faut corriger nos différentes erreurs et que certains de nos joueurs phares puissent revenir à leur meilleur niveau. Et là, on peut espérer aller loin à la CAN », prévient Oumarou Sawadogo.

En effet, des joueurs comme Issa Kaboré, Issoufou Dayo, Blati Touré sont restés à l’écart pour des raisons de blessure. D’autres comme Franck Lassina Traoré n’ont pas encore été rappelé en équipe nationale. Pour la CAN 2025, prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Burkina Faso est logé dans le même groupe que la Guinée Équatoriale, l’Algérie et la Sierra Léone.