« Il faut continuer à rester humble », Georgi Minougou après son doublé face au Bénin

Partage

L’attaquant des Étalons Georgi Minougou pour sa première titularisation avec l’équipe nationale du Burkina Faso a contribué à la victoire des Étalons (3-0) face aux Guépard du Bénin le 18 novembre 2025.

Première titularisation, premier doublé pour l’attaquant burkinabè évoluant à Seattle Sounders aux États-Unis, Georgi Minougou. Habituellement remplaçant avec les Etalons, il a salué le sélectionneur Brama Traoré pour cette occasion qui lui a permis de se mettre en valeur.

« Merci au coach qui nous a donné la chance de nous exprimer aujourd’hui. Moi, Ousseni Bouda et les autres. C’est un très bon coach qui donne l’opportunité à tout le monde de s’exprimer. Ça fait vraiment plaisir », a salué Georgi Minougou à l’issue de la rencontre face au Bénin.

Un bon test avant la CAN

Le jeune attaquant burkinabè a inscrit les deux premiers buts des Étalons leur permettant de prendre l’avance (2-0). Saidou Simporé a porté le score à 3 à 0 pour une victoire nette face au Bénin. Une victoire qui réjouit également l’ensemble du groupe.

« C’est ma première titularisation avec l’équipe, je suis très content d’avoir marqué et d’avoir participé à la victoire. On est une équipe, on vit ensemble, on travaille ensemble. L’ambiance est magnifique », assure Minougou.

Sa bonne prestation intervient à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Il espère bien être, Pierre Landry Kaboré auteur d’un triplé face au Niger, dans le groupe pour cette compétition majeure en Afrique.

« Le fait de tout donner pour l’équipe, c’est ma marque de fabrique aussi. Il faut continue à rester humble. Le plus important, c’est d’aller à la CAN avec l’équipe nationale et gagner. Je suis prêt. L’équipe est prête », assure l’ailier gauche burkinabè qui pourrait disputer sa première CAN. Les Etalons entament la compétition face à la Guinée Équatoriale.