Burkina Faso Vs Niger (3-2) : « Certains joueurs ont donné satisfaction » (Brama Traoré)

Partage

Brama Traoré tire déjà les enseignements après la première rencontre entre le Burkina Faso et le Niger soldée par une victoire des Burkinabè (3-2) le vendredi 14 novembre 2025 à Rabat au Maroc. Pour Brama Traoré, le sélectionneur, l’objectif est de voir certains joueurs en vue de la prochaine CAN.

A quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, les rencontres amicales servent de préparation pour la compétition. C’est dans ce sens que les Étalons, ont livré leur premier match amical contre le Niger le vendredi 14 novembre 2025. L’équipe a vu une équipe nigérienne joueuse et accrocheuse.

« Je pense qu’il y avait de la place pour faire mieux que ça, mais c’est normal. On avait en face une équipe nigérienne joueuse. Elle nous a compliqué vraiment la tâche. Nous sommes à l’avant-veille de la CAN. Il faut voir d’autres joueurs. Je pense que c’est dans cette perspective que ce match a été abordé », s’est exprimé Brama Traoré.

Voir d’autres joueurs

Pour lui, il ne s’agissait pas seulement de gagner. Il se devait également d’évaluer l’état de forme de certains joueurs et ce qu’ils peuvent apporter au groupe. En ce sens, il a déjà sa petite idée. « Nous avons pu voir certains qui nous ont donné satisfaction. D’autres, on va les revoir pour voir s’ils peuvent nous être utiles », commente-il.

Brama Traoré s’est montré quelques peu rassurants suite à quelques pépins physiques de Issa Kaboré et Issoufou Dayo. « D’ici là, ils vont retrouver la plénitude de leurs moyens», assure-t-il.

Une nouvelle fois, Pierre Landry Kaboré s’est mué en sauveur des Etalons en réalisant un triplé face au Niger. Une performance qui rassure Brama Traoré. « Landry nous a émerveillés à Ouagadougou. Ce soir également, il a planté trois buts. C’est la race des buteurs qu’on a besoin. On n’a pas besoin qu’un attaquant soit meilleur dans le jeu. Mais dans la finition, s’il est meilleur, je pense que c’est quelque chose », remarque Brama Traoré.

Pour lui désormais, la tâche est à la préparation de la CAN. Cela se poursuit avec la rencontre prévue contre le Bénin le mardi 18 novembre 2025.