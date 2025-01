CAN 2025 : Le calendrier du Burkina Faso pour le Maroc

Le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso Brama Traoré sait désormais à quoi s’attendre pour les phases finales de la CAN 2025 prévue au Maroc. Les Étalons connaissent leur camp de base qu’ils partageront dans le groupe E à Casablanca après le tirage au sort du lundi 27 janvier 2025.

La suite après cette publicité

C’est pratiquement le même calendrier que lors de la CAN 2025. Ainsi, les Étalons du Burkina Faso affrontent pour leur premier match l’équipe de la Guinée Équatoriale. En phase finale de CAN, les deux équipes se sont toujours neutralisées par un score nul et vierge en janvier 2015 en terre guinéenne.

La deuxième rencontre oppose le Burkina Faso à l’Algérie qui est la tête de série le 28 décembre à 13 heures. Les deux formations s’étaient aussi affrontées lors de la même journée à la même heure en Côte d’Ivoire.

Pour terminer, le Burkina Faso sera face au Soudan pour essayer d’arracher sa place qualificative. Le match est prévu à 18h00.

Le programme des Etalons

24 décembre 2025 Stade Mohamed V de Casablanca

Burkina Faso # Guinée Equatoriale à 15h30 (TU)

28 décembre 2025 Stade Moulaye Hassan de Rabat

Algérie # Burkina Faso à 13h00

31 décembre 2025 Stade Mohamed V de Casablanca

Soudan # Burkina Faso le 31 décembre 2025 à 18h00.

