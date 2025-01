CAN Maroc 2025 : Encore des retrouvailles entre le Burkina Faso et l’Algérie

Le Burkina Faso est logé dans le groupe E en compagnie de l’Algérie, la Guinée Equatoriale et du Soudan pour la 35e édition de la CAN. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi 27 janvier 2025 au Théâtre national Mohamed V au Maroc.

Les dés de la CAN 2025 sont jetés. Chacun des 24 pays qualifiés connait désormais son adversaire en phase de poules de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Classé dans le chapeau 2, le Burkina Faso s’attendait à une grosse nation de football.

Ce sera l’Algérie que les Étalons ont croisée lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Les deux équipes ont fait match nul en phase de groupe.

La Guinée Équatoriale et le Soudan ont souvent donné du fil à retordre au Burkina Faso. Le pays hôte le Maroc a hérité d’un groupe composé du Mali, de la Zambie, et des Comores. Cette phase de groupe promet également un choc entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun dans le groupe F.

Le Burkina Faso débutera la compétition contre le Soudan le 23 décembre 2025 à Rabat. Le deuxième match se jouera contre l’Algérie le 30 décembre à Tanger. Enfin, les Étalons terminent la phase de groupe face à la Guinée Équatoriale.

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores,

Groupe B : Egypte, Afrique, du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée Équatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

La CAN 2025 va se disputer dans six stades. Le match d’ouverture de la CAN 2025 aura lieu le 21 décembre 2025 au Complexe sportif Prince Moulaye Abdellah. Les quarts de finale de la CAN 2025 débutent à partir du 9 janvier 2026.

Quatre stades accueilleront ces phases de la compétition. Il s’agit de Tanger, Agadir, Rabat, Marrakech. La CAN 2025 se tient du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

