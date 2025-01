Guerre à l’Est de la RDC : Les forces loyalistes (FARDC) reprennent le contrôle de la station RTNC Goma

publicite

En RDC, vers 3 heures du matin, ce lundi 27 janvier 2025, les rebelles du M23 soutenus par l’armée rwandaise ont tenté de prendre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu après plusieurs jours de combat contre les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) appuyés par des Wazalendo, des jeunes volontaires congolais qui se battent aux côtés de leur armée, à l’image des VDP (volontaires pour la défense de la patrie) au Burkina Faso.

Goma est une ville hautement stratégique pour la RDC et pour les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ils le savent bien. D’où l’intensification des combats ces derniers jours pour prendre le contrôle de cette ville.

Rien que la semaine dernière, le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Cirimwami en mission d’inspection sur le terrain des opérations a été tué par des snipers rwandais, selon l’armée congolaise.

Ce matin, les rebelles sont passés à l’assaut pour prendre Goma. Ils avaient pris le contrôle de certains endroits stratégiques comme le siège de la station provinciale de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC). Bonne nouvelle pour l’armée congolaise qui a réussi à reprendre le contrôle de la station de la RTNC Goma dans la soirée de ce lundi, ce qui représente une importante victoire pour les FARDC, selon nos confrères de la radio Okapi.

Également, les rebelles ont tenté de prendre le contrôle de l’aéroport international de Goma mais là aussi ils ont croisé le feu des FARDC appuyés par des Wazalendo et les militaires Sud-Africains venus dans le cadre d’une mission de la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe) pour soutenir la RDC, pays membre de l’organisation.

Suite à la dégradation de la situation sécuritaire et au non-respect du cessez-le-feu, la RDC a demandé une réunion du conseil de sécurité de l’ONU qui s’est tenue, le dimanche 26 janvier 2025, à New-York.

Au cours de cette rencontre, le pays de Patrice Lumumba, par le biais de son ministre des affaires a exigé des sanctions ciblées contre le Rwanda dont un rapport récent des experts de l’ONU évoquait la présence de plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Aussi, a-t-elle demandé des sanctions contre des officiels rwandais et des responsables du M23.

Toujours suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, un sommet extraordinaire des chefs d’État de l’EAC (La Communauté d’Afrique de l’Est) s’est tenue ce lundi 27 janvier 2025. Il ressort que le sommet a obtenu un accord pour une rencontre entre Félix Tshisekedi, président de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, le mercredi 29 janvier 2025.

De son côté, le gouvernement congolais après une réunion de crise présidée par le président Félix Tshisekedi himself, dimanche 26 janvier 2025 tard dans la nuit a appelé la population au calme et à éviter des actes de vandalisme notamment de pillage. On note aussi une rencontre en cours entre le président et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat dans la soirée.

En rappel, il faut noter la tenue des manifestations de soutien aux forces combattantes congolaises à travers le pays, ce lundi 27 janvier 2025 notamment à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu et à Kinshasa.

La situation sécuritaire à Goma reste toujours préoccupante avec des coups de feu qui sont entendus à l’aéroport, dans la zone de la RTNC Goma et d’autres quartiers…

Willy SAGBE

Burkina 24

