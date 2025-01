Communiqué nécrologique : Décès de NIKIEMA née NIKIEMA Poko Elisabeth, Remerciements et Faire-part

Le chef de Nariou ;

Les grandes familles NIKIEMA à Nariou, Poa, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Côte d’Ivoire, USA ;

Les familles alliés TAOKO, ZONGO, ZEBA, KAFANDO, SANOU, RAMDE, COMPAORE ;

La famille NIKIEMA à Dapoya (Ouagadougou)

Les enfants :

NIKIEMA Sibiri Charles Pascal, ZONGO née NIKIEMA Marie Louise, NIKIEMA R. Paul, KAFANDO née NIKIEMA Thérèse, NIKIEMA P. Joseph, et RAMDE née NIKIEMA Henriette,

Ses belles filles, ses petits-enfants et arrières petits enfants ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de leur mère, tante, belle-mère, grand-mère

NIKIEMA née NIKIEMA Poko Elisabeth

Décès survenu le dimanche 26 janvier 2025, au Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo des suites de maladies.

Par ailleurs, les obsèques se dérouleront suivant le programme ci-après :

Jour Heure Programmation Mardi 28/01/ 2025 14h00 Levée du corps au CHU de Bogodogo suivi du transfert au domicile familiale sis au quartier Dapoya, secteur 10 Mardi 28/01/ 2025 20h00 Veillée de prière au domicile familiale Mercredi 29 /01/2025 08h15 Levée du corps et depart pour l’église Cœur de Dapoya Mercredi 29 /01/2025 09h00 Absoute à l’Eglise sacrée Cœur de Dapoya suivi du transfert au cimetière municipal de Gounghin pour l’inhumation

« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ; et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais ». Jean 11 :25-27

Union de prière

Que par la miséricorde de Dieu, l’âme de NIKIEMA Poko Elisabeth repose en paix.

