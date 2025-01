FESPACO 2025 : Une semaine de la critique dans le programme des activités de la fête du cinéma africain

publicite

L’Association des Critiques de Cinéma du Burkina (ASCRIC-B) a aminé une conférence de presse, ce mardi 28 janvier 2025 à Ouagadougou, pour donner des précisions sur la semaine de la critique. Une première édition qui se tiendra en marge des activités de la 25e édition du FESPACO.

« La critique, outil de promotion des cinémas d’Afrique », tel est le thème de cette première édition de la semaine de la critique. Une initiative de la délégation générale du FESPACO, elle constitue l’une des trois innovations de cette édition du rendez vous du cinéma africain.

Selon Abraham Bayili, président de l’Association des Critiques de Cinéma du Burkina (ASCRIC-B), cette semaine vise à porter un regard africain du cinéma afin de renforcer sa visibilité. « Le regard sur le cinéma africain est généralement un regard exogène, des personnes qui connaissent très peu l’Afrique et le cinéma africain.

Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas nous réapproprier nous-mêmes ce regard. Jeter nous-mêmes notre propre regard sur nos œuvres afin de mieux expliquer ces œuvres au reste du monde. Il s’agit pour nous de partir de l’Afrique et pour l’Afrique et pour le reste du monde », a-t-il expliqué.

Au programme d’activités, cette semaine de la critique du cinéma sera jalonnée par la projection des 10 films sélectionnés, des panels, des débats-forums, un master class, des productions, de publications d’articles et la remise du prix Clément Tapsoba en hommage à ce membre fondateur de l’association.

« Pour cette première édition de la semaine de critique, nous avons plusieurs activités. Nous avons deux panels qui seront animés par les membres de la fédération africaine de la critique cinématographique et de l’Association des Critiques de Cinéma du Burkina (ASCRIC-B), et des universitaires, suivis des débats- forums », a précisé Abraham Bayili.

En rappel, la 35e édition du FESPACO se tient du 22 février au 2 mars 2025, sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles ». Et ce sont 10 films sélectionnés dont 5 dans la catégorie fiction et 5 en documentaires pour cette semaine de la critique.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

